Десятки погибших в давке на митинге актера-политика в Индии

Телевизионные кадры показали, как люди теряли сознание в толпе

Фото иллюстративное

По меньшей мере 39 человек, включая детей, погибли в давке на политическом митинге на юге Индии, в штате Тамилнад, сообщили представители властей штата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на BBC

Десятки тысяч людей собрались в субботу на предвыборное мероприятие актера и политика Виджая в округе Карур.

По сообщениям местных СМИ, мероприятие было задержано на несколько часов. Телевизионные кадры показали, как люди теряли сознание в толпе.

Выступая перед журналистами у местной больницы, политик Сентил Баладжи подтвердил число погибших и сообщил, что более 50 человек получили ранения.

Министр здравоохранения штата Ма Субраманиан сообщил местным СМИ, что среди погибших как минимум 16 женщин, девять мужчин и шесть детей.

Глава правительства штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин заявил, что некоторые люди были доставлены в больницу после того, как потеряли сознание в давке, и добавил, что власти обратились за поддержкой к медикам из соседних районов.

Он также сообщил, что семьям погибших будет выплачена компенсация в размере одного миллиона рупий (11300 долларов США), и будет проведено расследование случившегося.

В опубликованном в интернете заявлении Виджай сказал, что его сердце «разбито» и он испытывает «невыносимую, неописуемую боль и скорбь».

Он выразил «глубочайшие соболезнования» семьям погибших и пожелал «скорейшего выздоровления» тем, кто находится в больнице.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал произошедшее «глубоко печальным», «несчастным случаем» в публикации на платформе X.

Давки в толпе в Индии не редкость, только в этом году произошло несколько подобных трагедий, включая давку на знаменитом индуистском фестивале Кумбх Мела и давку у входа на стадион, во время празднования победы местной команды по крикету «Royal Challengers».

