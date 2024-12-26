«Детектору лжи» и психологической экспертизе подвергнут кандидатов на руководство в органах

Сенат,Закон и Порядок
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил сенатор Мурат Кадырбек, закон направлен на приведение законодательства о государственной службе в соответствие с изложенными в его решениях правовыми позициями, а также совершенствование законодательства в части регулирования кадровых вопросов в системе правоохранительной, воинской службы и специальных государственных органов.

Основными положениями и новеллами закона являются внедрение цифрового рейтинга, то есть показателя конкурентоспособности в правоохранительной службе.

«Цифровой рейтинг кандидата на правоохранительную службу будет учитываться при отборе и выдвижении сотрудников на руководящие должности в правоохранительных органах», - пояснил депутат.

Новеллами предусмотрено изменение срока ротации сотрудников, занимающих руководящие должности правоохранительного органа, осуществляемого по действующему закону на плановой основе 1 раз в 5 лет - на 3 года.

Кроме того, вводится внеплановая аттестация и полиграфологическое исследование для выдвижения сотрудника на вышестоящие руководящие должности в правоохранительных органах, а также включение проведения психолого-социологического исследования в качестве обязательного этапа аттестации сотрудника правоохранительного органа.

Также в качестве этапа аттестации сотрудника правоохранительного органа вводится полиграфологическое исследование, которое будет проводиться по решению руководителя правоохранительного органа.  

Совершенствуется правовое регулирование вопросов, связанных с основаниями и сроками ограничений при приеме на административную государственную службу, а также с основаниями прекращения государственной службы политическими и административными государственными служащими.

Кроме того, предлагается установление правового механизма реализации конституционного права на свободу труда в сфере государственной службы без каких-либо временных ограничений судьям, прекратившим полномочия по несоответствию занимаемой должности в силу профессиональной непригодности.  

«В целом принятие закона позволит определить сроки ограничений поступления на государственную службу, отвечающих требованиям справедливости, пропорциональности и соразмерности, провести работу по цифровизации кадровых процессов в правоохранительных органах, установить единообразный порядок ротации руководящих должностей в них, усовершенствовать механизм отбора кандидатов на руководящие должности правоохранительных и специальных государственных органов», - отметил сенатор Кадырбек.

#Сенат #кандидаты #экспертиза #руководство #детектор #правоохранители

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