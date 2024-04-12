Детей из семей изымать без должных процедур не будут

Заседание палаты началось с подведения промежуточных результатов работы сенаторов в регионах в условиях чрезвычайной ситуации. Как отметил Маулен Ашимбаев, ряд депутатов Сената продолжают принимать активное участие в борьбе с наводнениями на местах. Они содействуют ликвидации последствий стихийного бедствия, встречаются с пострадавшими и оказывают им поддержку в решении актуальных вопросов. Спикер Сената также подчеркнул, что в такой критический период преодолеть испытания возможно только объединив усилия и действуя сообща.

Итак, поправки по вопросам обеспечения прав женщин и безо­пасности детей и сопутствую­щие в КоАП изменения и дополнения, как отметила сенатор Жанна Асанова, иниции­рованы депутатами Мажилиса Парламента в рамках реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана» и направлены на совершенствование правовых, социальных, институциональных и иных основ государственной семейной политики, усиление защиты прав женщин и безо­пасности детей, ужесточение административной и уголовной ответственности за нарушение их безопасности, профилактику насилия в семейно-бытовой сфере.

– В Послании Главой государства было поручено ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних, а также институционально усилить в образовательных учреж­дениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга, что нашло отражение в представленных к рассмотрению законах, – отметила депутат.

Так, в Уголовный кодекс вносится запрет на назначение более мягкого наказания, чем предус­мотрено в Особенной части кодекса при совершении лицами преступ­лений, связанных с насилием в отношении несовершеннолетних, исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних. Также за деяния, направленные на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, устанавливается наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица, совершение изнасилования в отношении малолетнего и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего. Вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства. Основными новеллами законов также являются закрепление в Кодексе «О браке (супружестве) и семье» норм о правовом статусе центров поддержки семьи и выполняемых ими функциях, о контакт-центре «111» по оказанию информацион­но-справочной и психологической помощи по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, наделение уполномоченного органа в области здравоохранения компетенцией по разработке и утверждению порядка оказания психологической помощи в организациях здравоохранения лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия и другие.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание вопросам обеспечения защиты прав женщин и безопасности детей. В рамках поручений Главы государства были разработаны соответствую­щие законы. В частности, вводятся дополнительные правовые механизмы для обеспечения законных интересов женщин и детей и укрепления института семьи в стране. Кроме того, усиливается ответственность за бытовое насилие, – отметил спикер Сената, комментируя одобренные законы.

Между тем еще на стадии обсуждения документа в обществе возникли опасения, что закон позволит изымать детей без долж­ных процедур. Сенатор Дархан Кыдырали в связи с этим попросил уполномоченные органы высказать внятную позицию по этому вопросу. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева отметила, что закон преследует цель укрепить семью, создать инфраструктуру помощи семьям в трудной жизненной ситуации.

— Поэтому норм по изъятию детей из семьи в данном законе нет. В настоящее время в действую­щем законодательстве, в Кодексе о семье с 2011 года закреп­лены все основания по изъятию детей, лишению и ограничению родительских прав. Новых оснований нет, – заверила она.

В свою очередь Маулен Ашимбаев призвал коллег четко расставлять акценты, подробно говорить о значении норм, которые включены в данный закон, и доводить до общественности эту информацию.

– Уже сегодня в действующем законодательстве, в законе о браке и семье, есть нормы, по которым лишаются родительских прав родители в случае совершения каких-то уголовных правонарушений. Но мы не видим массового лишения родительских прав. Такого не было в нашей истории. И соответственно нет никаких оснований. Это некорректная и неправильная интерпретация. В законе нет таких норм. Поэтому здесь мы должны четко и ясно доводить до общественности, что закон не направлен на лишение родительских прав тех или иных родителей. Он работает на защиту женщин и обеспечение безо­пасности детей, – подчеркнул спикер Сената.

Согласно повестке был рассмот­рен и одобрен в первом чтении инициированный депутатами Парламента Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Рес­публики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы». Документ нацелен на совершенствование законодательства в этих сферах. В частности, предусмат­риваются ограничение въезда в нашу страну и приобретения гражданства РК иностранцами, осужденными за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также вводится запрет на въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террорис­тической деятельности. Вместе с тем законом предполагаются изменения, направленные на создание условий для переселенцев в регионы, а также на совершенствование процедуры присвоения статуса «кандас».