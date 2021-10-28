Девочка упала с балкона пятого этажа в Рудном

Происшествия
В городе Рудный девочка упала с балкона пятого этажа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Alau.kz.
Пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева информацию подтвердила.
"Вызов поступил в 15.19. Сообщили, что выпала с пятого этажа 6-летняя девочка. Ребёнок получил сотрясение головного мозга, у неё поверхностная травма живота нижней части спины и таза. Пострадавшая доставлена в больницу Рудного. Сейчас решается вопрос о переводе её в реанимацию Костанайской областной детской больницы", — прокомментировала Жилкибаева.
Пресс-секретарь управления здравоохранения Костанайской области Ксения Жилкибаева информацию подтвердила.
"Вызов поступил в 15.19. Сообщили, что выпала с пятого этажа 6-летняя девочка. Ребёнок получил сотрясение головного мозга, у неё поверхностная травма живота нижней части спины и таза. Пострадавшая доставлена в больницу Рудного. Сейчас решается вопрос о переводе её в реанимацию Костанайской областной детской больницы", — прокомментировала Жилкибаева.