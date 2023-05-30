Девочка застряла в стиральной машинке в Павлодарской области

Фото: ДЧС Павлодарской области

По информации ДЧС Павлодарской области, в 11:14 поступило сообщение о том, что в селе Теренколь ребенок застрял в стиральной машинке, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На место выехали 3 сотрудника ПЧ-8. При помощи специализированных инструментов удалось извлечь ребенка. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает», - рассказали в ведомстве.

Как оказалось, девочка хотела достать игрушку из стиральной машинки с верхней загрузкой, для чего и залезла в барабан. Когда присела, ножки застряли в коленках. Мама девочки была дома и сразу же вызвала спасателей.