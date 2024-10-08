Удочеренная американской семьей девушка из Казахстана покончила с собой

Скриншот видео youtu.be/TFaPbA8B6DA?si=SxK5btEHlMpW1iaY

25-летнюю казахстанку Динару журналист знала лично. В прошлом году девушка стала героем ее авторской телепрограммы «Шетелдегі қазақ балалары». Жанар Байсемиз навестила девушку в штате Джорджия и записала с ней интервью.

Приемные родители выбрали Динару по фотографии и сразу же поехали в Казахстан, чтобы удочерить, забрали из детдома. Когда девочка приехала в дом новых родителей в США, ей было 6 лет. Язык она не понимала, из-за чего приемным родителям иногда казалось, что у нее сложный характер. Но они помогли ей адаптироваться в семье и школе.

Динара призналась, что подолгу рассуждала над тем, почему оказалась в детдоме, где ребенком перенесла множество трудностей.

«Мы были как стадо овец, куда нам скажут, туда и шли. Меня часто дразнили из-за высокого роста. Воспитатели меня ненавидели. Однажды нас вывезли искупаться в водоеме. Погода была замечательная, я радовалась. Мы не умели плавать. В какой-то момент я начала тонуть. Когда меня вытащили из воды, я кричала: «Мама! Я хочу к маме! Но вместо того, чтобы успокоить меня, воспитатели пригрозили, что не будут кормить меня, если я не успокоюсь», – поделилась девушка.

Она призналась, что была несчастливым ребенком. Тех детей, которые не слушались или провинились, воспитатели били палкой либо заставляли стоять с мылом во рту в ванной комнате с выключенным светом.

«Я не могу забыть, как это было страшно, до сих пор сердце болит. Я иногда сама себя не понимаю, но у меня нет злости в сердце», – не скрывая слез, говорила Динара, заставив плакать всю съемочную группу.

На момент съемок девушка заканчивала вуз, своей профессией она выбрала психологию из множества других интересов. Во время беседы с журналистом Динара исполнила песню, аккомпанируя себе на гитаре. По ощущениям героини, она будто прожила несколько жизней, что сделало ее сильной, словно алмаз. К финалу программы она передала привет своей биологической матери, полагая, что та может увидеть ТВ-выпуск.

«Привет, мама, я люблю тебя. Я думаю, у тебя все хорошо. Где бы ты ни была, ты всегда в моем сердце, ты - часть меня. Не вини себя за то, что отдала меня, наверное, тебе было сложно», – дрожащим голосом произнесла девушка.

Еще одним разочарованием стал для нее распад брака приемных родителей.