Девушка погибла во время "магического" ритуала в Тайланде

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"Монахи" предлагали жителям деревни "освященную воду" как средство продления жизни. На табличке, прикрепленной к стене беседки в монастыре, в которой стоял сосуд с водой, была надпись: "Один стакан продлевает жизнь на один год". Жидкость они не продавали напрямую, но по монастырской традиции в беседке находился ящик для сбора подаяния на нужды храма, куда жители деревни опускали деньги в благодарность за "лекарство" и для улучшения собственной кармы.



Следствие по делу о смерти девушки, которое началось с большим опозданием из-за поздней подачи заявления ее родителями, затруднено тем, что после инцидента "монахи" сбежали из заброшенного монастыря, уничтожив все следы "освященной воды" и ее производства, а тело девушки, скончавшейся 25 марта, в среду было кремировано. "Монахи" поддерживали контакт с родителями умершей вплоть до дня кремации, заверяя их, что "примут на себя ответственность" за смерть их дочери, однако на следующий день после погребения исчезли из деревни и из монастыря. Только после этого родители погибшей обратились в полицию, сообщает "Кхом Чат Лык".



Полиция ведет розыск "монахов", настоящих имен которых пока никто не знает. Монашеских имен троих производителей "освященной воды" не оказалось в реестре посвященных в монашеский сан, который ведет отдел по делам религии и образования провинциальной администрации. Это еще не доказательство того, что "монахи" были самозванцами, так как каждый день в Таиланде происходят тысячи посвящений в монашеский сан и администрация не успевает обрабатывать всю информацию, поступающую из монастырей. Кроме того, они могли пройти обряд посвящения в любой из 77 провинций Таиланда, поэтому полиции придется проверить весь общенациональный реестр, пишет издание. Тем не менее у полиции, сотрудников провинциальной администрации и лидеров монашеской общины провинции Чайяпхум есть серьезные сомнения, что трое "борцов с порчей" действительно были монахами.