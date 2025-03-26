Девушка повредила позвоночник на батуте в Караганде

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Пострадавшую госпитализировали

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вечером 25 марта в детском развлекательном центре Avatariya в Караганде произошло ЧП. 18-летняя девушка во время прыжков на батуте получила серьезную травму позвоночника и не смогла подняться на ноги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Патриот

Инцидент случился около 21:00. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, пострадавшую доставили в больницу имени Макажанова.

«Со слов пострадавшей, ей 18 лет. Сейчас врачи проводят обследование, делают компьютерную томографию. Подробную информацию можем предоставить только прямым родственникам», – сообщили в медицинском учреждении.

Администратор Avatariya Анастасия заявила, что девушка нарушила правила безопасности, делая сальто, а это строго запрещено.

Центр Avatariya открылся всего несколько дней назад и уже пользуется огромной популярностью среди карагандинцев. Из-за наплыва посетителей попасть внутрь можно только в порядке живой очереди.

 

#травма #девушка #батут #сальто

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