Девушку убили после знакомства в кафе в Алматы

Происшествия
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Подозреваемого задержали

Фото: Kazpravda.kz

В Алматы арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки после знакомства в кафе, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Кто бы мог подумать, что знакомство с человеком в одном из кафе Алматы станет для нее последним днем жизни. Сначала они мирно беседовали. Но позже мужчина, выпив спиртное, начал распускать руки. Изначально девушка попыталась его успокоить, но когда стало ясно, что конфликт неизбежен, позвонила в 102. Отдыхающие в кафе видели, как он вытащил ее на улицу, но никто не посчитал нужным вмешаться", – написала журналист Сандугаш Дуйсенова на своей странице в Instagram.

По ее словам, спустя 20 минут полицейские, которых ранее вызвала девушка, нашли ее мертвой.

Отмечается, что подозреваемый сначала испугался и убежал, а потом вернулся, чтобы вернуть сотовый телефон погибшей. 

За комментарием редакция Kazpravda.kz обратилась в департамент полиции Алматы.

"По факту управление полиции Турксибского района проводит досудебное расследование по части 1 уголовной статьи "Убийство". Подозреваемый в преступлении гражданин Т. 1991 года рождения задержан и взят под стражу. В рамках уголовного дела проводятся следственные действия при строгом соблюдении принципов объективности, всесторонности и полноты расследования. Назначены экспертизы", – сообщили в ДП.  

Ход следствия находится на контроле руководства департамента. 

#Алматы #убийство #кафе #девушка #знакомство

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