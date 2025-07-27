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В результате возбуждено 9 административных дел, на нарушителей наложены штрафы на общую сумму около 1,7 млн тенге.



В целом с начала года Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекцией выявлены 62 лица, использовавших воду без разрешения на специальное водопользование. Общая сумма наложенных на нарушителей штрафов составила более 12,7 млн тенге.



Кроме того, специалисты инспекции провели разъяснительные работы в 73 населенных пунктах касательно вступления в силу нового Водного кодекса.



Один факт недобросовестного водопользования установлен Тобол-Торгайской бассейновой инспекцией. В частности, выявлен факт утечки в основной водопроводной трубе и неисправность прибора учета воды. В результате водопользователю был выписан штраф и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.



«В настоящее время все бассейновые инспекции регулярно проводят мониторинг на предмет нарушений водного законодательства. Также ведутся разъяснительные работы с водопользователями по вопросам нового Водного кодекса, правил пользования поливной водой, оформления разрешения на специальное водопользование и необходимости перехода на водосберегающие технологии», – сообщил заместитель председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов МВРИ РК Темирлан Абдыкулов.