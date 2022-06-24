Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Международное сотрудничество , Правительство
Деятельность ЕАБР должна быть направлена на помощь странам евразийского региона – Премьер

В Нур-Cултане под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), на котором были утверждены итоги работы банка в 2021 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Так, в прошедшем году банком были подписаны соглашения по 19 новым проектам. При этом доля проектов с интеграционным эффектом в текущем инвестиционном портфеле составила 59,6%. Чистая прибыль ЕАБР за 2021 год – $37,1 млн, что превышает плановое значение в 2,1 раза.

Было отмечено, что в условиях волатильности, как на мировых, так и на локальных финансовых и товарных рынках, в начале 2022 года ЕАБР сохранил стабильное финансовое положение и возможности для реализации задач Стратегии на 2022-2026 годы.

При этом, ЕАБР намерен выполнить плановый показатель новых подписаний по проектам. Особое внимание планируется уделить развитию проектов в Казахстане, Армении, Таджикистане и Кыргызстане в рамках разработанных 5-летних страновых стратегий.

«Деятельность банка должна быть четко выверена согласно текущим реалиям и направлена на помощь странам евразийского региона в обеспечении дальнейшего экономического роста и расширении торгово-экономических связей», — отметил председатель Совета, Премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Кроме того, участники заседания рассмотрели отчеты ревизионной комиссии и службы внутреннего аудита банка, а также ряд иных вопросов.

В преддверии заседания Совета председатель правления ЕАБР Николай Подгузов представил Алихану Смаилову наработки по ключевым инвестиционным мегапроектам на евразийском пространстве.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

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