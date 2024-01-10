Деятельность КИСИ обсудили на заседании ученого совета с участием Карина

Сегодня в Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК (далее – КИСИ) состоялось заседание Ученого совета, в котором принял участие государственный советник Ерлан Карин, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото с сайта Акорды

В рамках заседания были обсуждены основные направления аналитической работы и ключевые мероприятия института в 2024 году. В частности, деятельность КИСИ будет сконцентрирована на изучении внутриполитических процессов и экономических тенденций развития Казахстана, а также на определении контуров внешнеполитической конъюнктуры.

В свою очередь, государственный советник, говоря о задачах института на предстоящий период, отметил, что генеральная повестка государственной политики была задана Президентом Касым-Жомартом Токаевым в его январском интервью газете «Egemen Qazaqstan». Поэтому КИСИ как ключевой аналитический центр должен активно участвовать в экспертно-аналитическом сопровождении реализуемой государственной политики.

Кроме того, Ерлан Карин положительно оценил планы и инициативы КИСИ в отношении укрепления взаимодействия с экспертным сообществом в регионах, поддержки молодых экспертов, расширения международного сотрудничества, в частности в совместной подготовке журнала «Central Asia’s Affairs».