Студенты и преподаватели Университета им. Жумабека Ташенева обсудили проект новой Конс­титуции. Участие во встрече также приняли общественные деятели и представители исполнительной власти.

Выступая на дискуссионной площадке, заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек подчеркнул историческую роль действующей Конституции в обеспечении общественного согласия и политической стабильности на этапе становления независимого Казахстана. Он отметил: Основной закон 1995 года полностью выполнил свою историческую миссию, и сегодня, с учетом современных требований развития общества и государства, возникает необходимость принятия новой Конституции, способной укрепить государственность и отвечать современным вызовам.

Спикер акцентировал внимание на том, что в проекте новой Конституции особое место занимают национальные интересы, принципы справедливости и равенства, а также механизмы защиты прав и свобод граждан.

Центральной темой встречи стало обсуждение проекта новой Конс­титуции в контексте респуб­ликанского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года. Участники подчеркнули, что предстоящее голосование – это не просто полити­ческая процедура, а важный шаг в определении стратегического курса страны.

Почетный судья Республики Казахстан, член президиума Совета ветеранов РК, профессор кафедры «Право и бизнес», доктор юридических наук Бекет ­Тургараев отметил, что Конституция является ключевым документом, определяющим стратегическое развитие государства.

– Конституция – это стержень развития страны, – убежден Бекет Тургараев. – В проекте новой Конституции развитие человеческого капитала обозначено как приоритетное направление. Особое внимание уделяется образованию, науке и инновациям, поддержке национальной культуры и сохранению историко-культурного наследия. Это подтверждает, что будущее государства опирается прежде всего на образованных, интеллектуально развитых граждан.

Вице-ректор университета кандидат юридических наук Жанар Рысбекова в свою очередь подчерк­нула, что Конституция является гарантией верховенства права. Вносимые в нее изменения усиливают защиту прав и свобод граж­дан и предлагают конкретные механизмы формирования справедливого общества. Закрепление брака как доб­ровольного союза мужчины и женщины направлено на укреп­ление института семьи и защиту традиционных ценностей.

Декан факультета «Экономика и право» кандидат экономичес­ких наук Альмара Наурыз­баева отметила важность обеспечения экономической стабильности и социальной справедливости в контексте конституционных преобразований.

Заведующий кафедрой «Право и бизнес» кандидат юридических наук Нурлан Бижан подчеркнул значимость правовой культуры, напомнил, что построение правового государства – это общая ответственность. Уважение к закону и его неукоснительное соблюдение являются основой устойчивого развития общества.

Особый гуманитарный акцент в обсуж­дение внесла кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей ­Казахстана Зылиха Жантасова. Она обратила внимание на вопросы гражданской идентичности, роли образования и науки, сохранения языка и семейных ценностей.

Позицию молодежи выразила студенческий проректор Шугыла ­Ибрагим, подчерк­нувшая, что для молодого поколения Конституция – это до­кумент возможностей и ответственнос­ти, определяю­щий рамки личностного и профессионального роста.

По итогам встречи кандидат филологических наук Ляззат Абенова от имени профессорско-преподавательского сос­тава и студентов озвучила обращение в поддержку республиканского референдума, в котором выражена готовность поддержать новый Основной закон и содержится призыв к казахстанцам ­проявить активную гражданскую позицию, приняв участие в референдуме.