Диалог о будущем

Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Изменения в Основном законе продиктованы требованиями времени и логикой развития государства

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Студенты и преподаватели Университета им. Жумабека Ташенева обсудили проект новой Конс­титуции. Участие во встрече также приняли общественные деятели и представители исполнительной власти.

Мероприятие прошло при содействии председателя правления университета док­тора педагогических наук, профессора, академика Национальной академии наук РК Оналбая Аяшулы. Модератором встречи выступил ректор вуза кандидат технических наук, профессор Канат Байболов.

Выступая на дискуссионной площадке, заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек подчеркнул историческую роль действующей Конституции в обеспечении общественного согласия и политической стабильности на этапе становления независимого Казахстана. Он отметил: Основной закон 1995 года полностью выполнил свою историческую миссию, и сегодня, с учетом современных требований развития общества и государства, возникает необходимость принятия новой Конституции, способной укрепить государственность и отвечать современным вызовам.

Спикер акцентировал внимание на том, что в проекте новой Конституции особое место занимают национальные интересы, принципы справедливости и равенства, а также механизмы защиты прав и свобод граждан.

Центральной темой встречи стало обсуждение проекта новой Конс­титуции в контексте респуб­ликанского референдума, назначенного на 15 марта 2026 года. Участники подчеркнули, что предстоящее голосование – это не просто полити­ческая процедура, а важный шаг в определении стратегического курса страны.

Почетный судья Республики Казахстан, член президиума Совета ветеранов РК, профессор кафедры «Право и бизнес», доктор юридических наук Бекет ­Тургараев отметил, что Конституция является ключевым документом, определяющим стратегическое развитие государства.

– Конституция – это стержень развития страны, – убежден Бекет Тургараев. – В проекте новой Конституции развитие человеческого капитала обозначено как приоритетное направление. Особое внимание уделяется образованию, науке и инновациям, поддержке национальной культуры и сохранению историко-культурного наследия. Это подтверждает, что будущее государства опирается прежде всего на образованных, интеллектуально развитых граждан.

Вице-ректор университета кандидат юридических наук Жанар Рысбекова в свою очередь подчерк­нула, что Конституция является гарантией верховенства права. Вносимые в нее изменения усиливают защиту прав и свобод граж­дан и предлагают конкретные механизмы формирования справедливого общества. Закрепление брака как доб­ровольного союза мужчины и женщины направлено на укреп­ление института семьи и защиту традиционных ценностей.

Декан факультета «Экономика и право» кандидат экономичес­ких наук Альмара Наурыз­баева отметила важность обеспечения экономической стабильности и социальной справедливости в контексте конституционных преобразований.

Заведующий кафедрой «Право и бизнес» кандидат юридических наук Нурлан Бижан подчеркнул значимость правовой культуры, напомнил, что построение правового государства – это общая ответственность. Уважение к закону и его неукоснительное соблюдение являются основой устойчивого развития общества.

Особый гуманитарный акцент в обсуж­дение внесла кандидат филологических наук, доцент, член Союза писателей ­Казахстана Зылиха Жантасова. Она обратила внимание на вопросы гражданской идентичности, роли образования и науки, сохранения языка и семейных ценностей.

Позицию молодежи выразила студенческий проректор Шугыла ­Ибрагим, подчерк­нувшая, что для молодого поколения Конституция – это до­кумент возможностей и ответственнос­ти, определяю­щий рамки личностного и профессионального роста.

По итогам встречи кандидат филологических наук Ляззат Абенова от имени профессорско-преподавательского сос­тава и студентов озвучила обращение в поддержку республиканского референдума, в котором выражена готовность поддержать новый Основной закон и содержится призыв к казахстанцам ­проявить активную гражданскую позицию, приняв участие в референдуме.

#конституция #Конституционная реформа

