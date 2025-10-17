Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев в ходе поездки в Италию для участия во встрече глав государств и правительств Акабского процесса по Западной Африке был принят Королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном.

В ходе встречи Ермек Кошербаев передал Королю послание и теплые слова приветствия от Президента

Касым-Жомарта Токаева и выразил всестороннюю поддержку Акабскому процессу как важной площадке по обсуждению вопросов борьбы с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью. Также состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах глобальной и региональной безопасности.

Собеседники с удовлетворением отметили высокий уровень двустороннего взаимодействия, развитие устойчивого политического диалога на высшем и высоком уровнях, а также эффективное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур.

На полях форума глава МИД РК также провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. В ходе беседы министр передал послание от Президента Казахстана и обсудил ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам визитов главы Правительства и Президента Италии Серджо Маттареллы в Казахстан в 2025 году.

Глава итальянского Правительства поблагодарила за послание и подчеркнула важность продолжения плодотворного сотрудничества между нашими странами, в том числе в формате «Центральная Азия – Италия».

Стороны договорились поддерживать взаимные усилия, направленные на поддержание мира, стабильности и безопасности на международном уровне.

На полях саммита Акабского процесса Ермек Кошербаев также провел встречу с заместителем председателя Совета министров – министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Глава МИД РК подчеркнул, что Казахстан придает большое значение многолетним отношениям с Италией, одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана в Европейском союзе и крупнейшим торгово-экономическим парт­нером среди стран Южной Европы. Было отмечено значение дальнейшего расширения взаимодействия в облас­ти энергетики, зеленых технологий, машиностроения, агропромышленного комп­лекса, образования и науки, а также инфраструктуры.

В свою очередь Антонио Таяни выразил готовность итальянской стороны к укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Казахстаном.

Кроме того, как сообщила пресс-служба МИД РК, накануне саммита в Риме глава внешнеполитического ведомства провел встречи с руководством ведущих итальянских компаний в энергетической и машиностроительной отраслях.

На переговорах с вице-президентом Maire Group Джанни Бардацци обсуж­дались вопросы создания в Казахстане регионального инжинирингово-промышленного хаба, а также строительства завода по производству устойчивого авиационного топлива. Кроме того, компанией в составе консорциума с КМГ реализуется проект по строительству газосепарационного комплекса, производственная мощность которого составит порядка 1,6 млн тонн этана и 360 тыс. тонн пропана в год.

Генеральный директор Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри проинформировал о планах компании по локализации производства компонентов для газотурбинных установок и открытии сервисного центра по техническому обслуживанию. Президент компании Allied International Group Вальтер Альберичи поделился видением по локализации производства трубной продукции в Казахстане.

Президент Итальянско-казахской торговой ассоциации Марко Беретта информировал о планах по открытию казахстанско-итальянского торгового дома.

Министр высоко оценил динамичное развитие казахско-итальянских отношений, особо отметив рост торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Он подчеркнул готовность казахской стороны оказать всестороннюю поддержку проектам, направленным на выпуск товаров высокого передела.