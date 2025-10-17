Диалог по вопросам безопасности и сотрудничества

Политика
693
Ануар Калмыков

Глава МИД РК принял участие в заседании Акабского процесса и встретился с лидерами Иордании и Италии

фото с сайта МИД РК

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев в ходе поездки в Италию для участия во встрече глав государств и правительств Акабского процесса по Западной Африке был принят Королем Иордании Абдаллой II бен аль-Хусейном.

В ходе встречи Ермек Кошербаев передал Королю послание и теплые слова приветствия от Президента
Касым-Жомарта Токаева и выразил всестороннюю поддержку Акабскому процессу как важной площадке по обсуждению вопросов борьбы с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью. Также состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах глобальной и региональной безопасности.

Собеседники с удовлетворением отметили высокий уровень двустороннего взаимодействия, развитие устойчивого политического диалога на высшем и высоком уровнях, а также эффективное сотрудничество как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур.

На полях форума глава МИД РК также провел встречу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. В ходе беседы министр передал послание от Президента Казахстана и обсудил ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам визитов главы Правительства и Президента Италии Серджо Маттареллы в Казахстан в 2025 году.

Глава итальянского Правительства поблагодарила за послание и подчеркнула важность продолжения плодотворного сотрудничества между нашими странами, в том числе в формате «Центральная Азия – Италия».

Стороны договорились поддерживать взаимные усилия, направленные на поддержание мира, стабильности и безопасности на международном уровне.

На полях саммита Акабского процесса Ермек Кошербаев также провел встречу с заместителем председателя Совета министров – министром иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Глава МИД РК подчеркнул, что Казахстан придает большое значение многолетним отношениям с Италией, одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана в Европейском союзе и крупнейшим торгово-экономическим парт­нером среди стран Южной Европы. Было отмечено значение дальнейшего расширения взаимодействия в облас­ти энергетики, зеленых технологий, машиностроения, агропромышленного комп­лекса, образования и науки, а также инфраструктуры.

В свою очередь Антонио Таяни выразил готовность итальянской стороны к укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Казахстаном.

Кроме того, как сообщила пресс-служба МИД РК, накануне саммита в Риме глава внешнеполитического ведомства провел встречи с руководством ведущих итальянских компаний в энергетической и машиностроительной отраслях.

На переговорах с вице-президентом Maire Group Джанни Бардацци обсуж­дались вопросы создания в Казахстане регионального инжинирингово-промышленного хаба, а также строительства завода по производству устойчивого авиационного топлива. Кроме того, компанией в составе консорциума с КМГ реализуется проект по строительству газосепарационного комплекса, производственная мощность которого составит порядка 1,6 млн тонн этана и 360 тыс. тонн пропана в год.

Генеральный директор Ansaldo Energia Фабрицио Фаббри проинформировал о планах компании по локализации производства компонентов для газотурбинных установок и открытии сервисного центра по техническому обслуживанию. Президент компании Allied International Group Вальтер Альберичи поделился видением по локализации производства трубной продукции в Казахстане.

Президент Итальянско-казахской торговой ассоциации Марко Беретта информировал о планах по открытию казахстанско-итальянского торгового дома.

Министр высоко оценил динамичное развитие казахско-итальянских отношений, особо отметив рост торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Он подчеркнул готовность казахской стороны оказать всестороннюю поддержку проектам, направленным на выпуск товаров высокого передела.

#МИД #Италия #Ермек Кошербаев

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

В Астане обсудили роль Центральной Азии в современном мире
Совместный ответ на новые вызовы
Переход от поляризации к партнерству обсуждают эксперты в А…
Лидеры США, Катара, Египта и Турции подписали мирное соглаш…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]