Казахстан и Россия в условиях глобальных вызовов сохраняют тесные связи

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Айдар Курмашев, руководитель Отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК

Сегодня в Астане прошло заседание казахстанско-российского экспертного совета на тему укрепления двустороннего сотрудничества.

Фото: КИСИ

Эта площадка имеет важное значение для выстраивания открытого диалога между аналитиками и экспертами двух стран. Она была создана еще в 2022 году, а первое заседание прошло в 2023-м.

В повестке дня сегодняшнего заседания — экономическое сотрудничество, энергетика, климатическая повестка, а также вопросы гуманитарного взаимодействия, включая образование и науку.

В условиях глобальных изменений и экономических вызовов сотрудничество Казахстана и России в торговле, финансах и энергетике становится стратегически важным для дальнейшего развития наших стран. Как отмечали эксперты первой сессии, приоритеты лидеров стран в первую очередь направлены на развитие взаимовыгодных проектов.

Сейчас обсуждаются вопросы энергетики и климатической повестки. Интересно было послушать обмен мнениями по возможностям совместных решений.

Особый интерес для меня представляет обсуждение вопросов в гуманитарном измерении. Молодежь, образование и наука являются важными связующими элементами, способствующими не только укреплению связей, но и формированию общей интеллектуальной платформы.

В целом нужно отметить, что КРЭС — это не только площадка для обмена идеями, но и возможность предложить реальные рекомендации для руководств стран.

Казахстан и Россия в условиях многих глобальных вызовов сохраняют тесные связи, что подтверждается регулярностью встреч и активным обсуждением ключевых вопросов двусторонней повестки, чему в том числе способствуют такие конструктивные диалоги в формате экспертного партнерства.

#Россия #партнерство #КИСИ #КРЭС #эксперт

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