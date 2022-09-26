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Общество , Образование , Технологии
Digital Bridge 2022 пройдет в Казахстане

28-29 сентября в столице Казахстана пройдет ежегодный Международный технологический форум Digital Bridge, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

В этом году тема Форума – “Central Eurasia as a new tech platform” – “Центральная Евразия как новая технологическая платформа”.

В программу Форума войдут такие масштабные мероприятия как аллея IT-стартапов и выставка технопарков разных стран. Также будут организованы выставка IT школ, ярмарка IT-вакансий,  конкурс Astana Hub Battle, VR, GameDev площадки, офлайн-площадка TikTok для стартапов.  Насыщенная деловая программа состоит из 45 панельных сессий. На них ведущие международные эксперты обсудят актуальные вопросы мира IT. Ожидается участие свыше 5 тысяч гостей, более 300 IТ-компании, 200 спикеров со всего мира, 70 инвесторов.

Более 100 проектов смогут принять участие в Аллее стартапов. Для них это станет уникальной возможностью повысить узнаваемость своих проектов и найти инвесторов. Также на площадке форума состоится ежегодная битва технологических стартапов Astana Hub Battlе. Лучшие стартапы получат денежные чеки на развитие своего IT-продукта на сумму $10 000 за 1 место, $5 000 - 2 место, $ 3 000 - 3 место.

Состав участников Форума станет самым представительным за всю историю его проведения. Интерес мирового IT-сообщества к Форуму является подтверждением того, что Digital Bridge стал эффективной диалоговой площадкой, где лидеры мнений могут обсудить развитие новых технологий в условиях глобальных изменений.

“Нынешний форум Digital Bridge будет отличаться своими масштабами и может стать самым крупным IT событием в Казахстане. Мы ожидаем участия лидеров ведущих мировых IT-компаний, передовых стартапов стран ОТГ и Центральной Азии. Уверен, Форум придаст новый импульс развитию IT в регионе, откроет новые горизонты и возможности для стартапов стран-участников этого события. Мы совместно с лидерами в области IT поднимем самые актуальные вопросы технологической сферы и вместе обсудим инновационные решения. Можно с уверенностью утверждать, что Digital Bridge уже стал цифровым мостом, объединяющим всех, кто вовлечен в продвижение цифровых идей”, - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин. 

Организаторы - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, акимат города Астана и международный технопарк IT-стартапов Astana hub.

Генеральный спонсор форума – Kaspi.kz. Спонсоры и партнеры - Казахтелеком, Freedom bank, Tengizchevroil, My Car, Tech culture, Huawei, G42, Halyk Bank, Bigroup, Prime source, Glovo, SF, Leica, BI Group, OneWeb, Citix. 

 

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