Димаш Кудайберген проведет фан-встречу

Сразу после большого сольного концерта в городе Алматы всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген встретится со своими поклонниками Dears, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Instagram-аккаунт dimash.news.

26 сентября в 20:00 на Almaty Arena состоится фан-встреча с Димашем Кудайбергеном.

«Поклонников творчества артиста ждет увлекательная программа: камерное выступление, подготовленное Димашем и его друзьями специально для этой встречи, интересные интерактивы, розыгрыш эксклюзивных призов, возможность сфотографироваться с артистом и многое другое!» – пообещали поклонникам артиста.

Информация о билетах на фан-встречу будет объявлена в ближайшее время.

Напомним, 23 сентября 2022 года на Центральном стадионе Алматы пройдет концерт Димаша Stranger.