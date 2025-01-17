Димаш Кудайберген в четвертый раз стал деятелем культуры года

Самая популярная премия страны уже в 14-й раз выбирала любимых народом деятелей разных сфер
16 января в Астане прошло торжественное вручение наград Национальной премии «Халықтың сүйіктісі-2024» / «Народный любимец-2024», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dimashnews.com
Самая популярная премия страны уже в 14-й раз выбирала любимых народом деятелей разных сфер. В номинации «Деятель культуры года» победил народный артист Казахстана Димаш Кудайберген.
Сообщается, что Димаш Кудайберген стал деятелем культуры года в Национальной премии «Халықтың сүйіктісі-2024». Димаш уже в четвертый раз получает эту престижную награду, в 2023 году он был удостоен специальной номинации как трехкратный обладатель премии «Народный любимец».
Статуэтку на церемонии получил заслуженный деятель Казахстана, директор творческого центра DimashAli Канат Айтбаев.
«С большой благодарностью и уважением принимаю награду от нашего народа, от дорогих земляков, удостаивающих вниманием мое творчество. Большое спасибо, друзья! Поздравляю всех номинантов, получивших сегодня премию «Халықтың сүйіктісі». Желаю всем благополучия и благоденствия. И пусть будет благополучен наш народ, который поддерживает наши начинания», - поблагодарил Димаш.