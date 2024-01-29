Димаш Кудайберген выступил с победителями конкурса Virtuosos V4+ в Венгрии

Культура
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Аменова Дана
Корреспондент

На канале конкурса талантов Virtuosos V4+ вышел второй эпизод международного финала проекта. Димаш Кудайберген впервые принял участие в данном шоу в качестве члена жюри, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: dimashnews.com

Как пишет dimashnews.com, в финале проекта оказались молодые музыканты из Венгрии, Польши, Словакии, Украины, Чехии. С большой сцены звучали фортепиано, кларнет, гобой, скрипка, арфа и голос самой маленькой участницы конкурса Амелии Анисович, которой Димаш сказал: «Я думаю, что Вы рождены, чтобы изменить мир».

Строгое жюри оценивало выступления участников, давали важные советы молодым артистам. Многие конкурсанты заслужили отдельную похвалу членов жюри, а участница из Польши Малгожата Цешко, играющая на гобое, получила персональное приглашение от Димаша выступить на его сольном концерте.

В финале шоу музыканты из международного состава жюри - Эрик Миклош, Димаш Кудайберген, Пласидо Доминго, Элина Нечаева, классический гитарист Петар Чулич, Амелия Анисович - в сопровождении оркестра Паннона исполнили знаменитое произведение Майкла Джексона Heal the World.

Напомним, 4 мая в Будапеште состоится сольный концерт Димаша Stranger.

#конкурс #выступление #видео #Димаш Кудайберген #победители #Венгрия #Будапешт #Пласидо Доминго

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