Высокое спортивное звание Садуакасова получила за результат чемпионата мира среди мужчин и женщин, который прошёл в Алматы в 2022 году

Фото: Минтуризма и спорта РК

Заместитель министра туризма и спорта Серик Жарасбаев вручил международному гроссмейстеру по шахматам, многократной и абсолютной чемпионке страны Динаре Садуакасовой почетное звание «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Напомним, Динара Садуакасова является международным гроссмейстером среди женщин и международным мастером среди мужчин. В её активе — серебряная медаль чемпионата Азии, победа на Азиатских играх, серебряная медаль чемпионата мира по быстрым шахматам 2022 года в Алматы, а также бронзовая медаль XIX летних Азиатских игр 2023 года в Ханчжоу (Китай).