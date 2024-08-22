Директор газоперерабатывающего завода в Мангистау подозревается в коррупции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Директор ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» подозревается в коррупции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Антикоррупционная служба по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении него. Он подозревается в хищении имущества предприятия в особо крупном размере путем его незаконной продажи без проведения аукциона.

«Сумма ущерба составляет более 65 млн тенге. С санкции суда подозреваемый взят под стражу. Расследование продолжается», – сообщили в госоргане.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.