Директора и бухгалтера детдома в Абайской области подозревают в хищениях из бюджета

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Прокуратура Урджарского района области Абай возбудила уголовное дело по факту хищения бюджетных средств сотрудниками администрации Науалинского детского дома на сумму свыше 6 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Как отмечается, директор и главный бухгалтер детского дома выплачивали себе повышенную заработную плату, перечисляли завышенные премии и командировочные расходы.

Хищение было выявлено в ходе сверки штатного расписания и казначейских отчетов, где и вышла разница между положенной заработной платой и фактически выплаченной.

Кроме того, начислялась заработная плата лицам, фактически там не работающим, так называемым «мертвым душам».

«В результате незаконных действий руководства детского дома государству нанесен ущерб. По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по пунктам 2, 3 части 3 уголовной статьи «присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Досудебное расследование дела поручено Антикоррупционной службе», – рассказали в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.