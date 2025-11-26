Для родителей детей с инвалидностью запустили новую услугу в eGov Mobile

Цифровизация,Госуслуги
126
Дана Аменова
специальный корреспондент

Они могут подать заявление для получения дополнительной социальной помощи дистанционно

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В приложении eGov Mobile стала доступна услуга по возмещению затрат на обучение на дому детей с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НИТ»

Услуга позволяет подать заявление для получения дополнительной социальной помощи дистанционно. Получить её могут родители, которые организуют обучение ребёнка с инвалидностью дома в случаях, когда посещение образовательной организации невозможно.

Возмещение затрат предоставляется на основании индивидуального учебного плана и справки из учебного заведения, подтверждающей факт обучения ребёнка на дому. Выплата направлена на частичное покрытие расходов, связанных с обеспечением учебного процесса.

Возмещение производится с месяца обращения по месяц окончания срока, указанного в справке. Выплата прекращается в случае окончания установленного периода или при изменении формы обучения ребёнка.

Размер возмещения затрат на обучение детей с инвалидностью по индивидуальному учебному плану определяется решением местных представительных органов (маслихат).

Чтобы воспользоваться услугой, пользователю необходимо:

- авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел «eGov госуслуги» – «Льготы, пособия и пенсии»;

- выбрать услугу «Возмещение затрат на обучение на дому детей с инвалидностью» и заполнить все необходимые данные;

- подписать услугу одним из доступных методов подписания;

- проверить статус уведомления об оформлении документов в разделе «История услуг».

«Срок оказания услуги составляет 8 рабочих дней со дня регистрации полного пакета документов государственным органом. Выплата предоставляется на период, указанный в справке учебного заведения, без автоматического продления на новый срок. В случае истечения срока инвалидности у ребенка необходимо пройти переосвидетельствование и повторно подать заявление. Заявку на получение услуги онлайн также можно оформить через портал электронного правительства eGov.kz либо офлайн в центре обслуживания населения», – уточнили разработчики. 

В НИТ-е добавили, что более 8 тысяч заявок на получение данной услуги было оформлено через портал электронного правительства с начала 2025 года.

Услуга реализована Комитетом госуслуг МИИЦР РК совместно с АО «Национальные информационные технологии» и Минтруда. 

