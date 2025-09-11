Машиностроение в Казахстане было и остается приоритетной отраслью, напрямую влияющей на экономическое положение страны. В Карагандинской области активнее других сфер развивается тяжелое машиностроение, поскольку местные промышленные гиганты нуждаются в металлургичес­ком, горно-обогатительном и подъемно-транспортном оборудовании. В том числе – в транспортных конвейерах и запчастях к ним, выпуском которых занимаются на заводе «ЦЭМ-Геомаш».

фото автора

– Наше предприятие небольшое, – рассказывает о заводе его директор Анастасия Шаталова. – В коллективе около 60 сотрудников, более половины из которых – производственный персонал. Конвейеры поставляются не только на внутренний рынок таким промышленным флагманам, как корпорация «Казахмыс», ERG и Qarmet, но и направляются на экспорт. В частности, есть контракты на поставку шлюзовых дверей в Кыргызстан. Налаживаем связи с этой республикой уже на протяжении трех лет и планируем увеличить объемы поставок.

Анастасия Шаталова отмечает, что сотрудничать с иност­ранцами порой удобнее, чем с заказчиками из Казахстана. Зарубежные партнеры аккуратно выполняют условия контрактов и вовремя проводят оплату, чего не скажешь о некоторых отечест­венных компаниях, которые пользуются своим доминирую­щим положением.

Завод «ЦЭМ-Геомаш» на рынке уже 11 лет. Машиностроительное предприятие размещено на промышленной площадке, которую 60 лет назад занимал бывший геологоремонтный завод. Здешние цеха оборудованы фрезерными, токарными, расточными, ленточнопильными станками и листогибочными прессами. Есть и машины плазменной резки металла, позволяющие быстро и точно работать с элементами сложной формы.

Завод наладил полный технологический процесс – от проектирования и изготовления деталей транспортеров до сборки и покраски. Конвейерные линии made in Karaganda установлены на Донском ГОКе в Хромтау, Жезказганской обогатительной фабрике № 2, Карагандинской ТЭЦ-3 и столичной ТЭЦ-1.

– Производственная мощность «ЦЭМ-Геомаш» – около 50 тонн металлоизделий в месяц, – продолжает директор. – У нас есть необходимое оборудование и достаточная квалификация работников, чтобы выполнять нестандартные заказы, включая выпуск различных металлоконструкций, а не только конвейеров. Так, в прошлом году заводчане изготовили для Саранского шинного завода Tengri Tyres стеллажи усиленной конструкции.

Если говорить о таком важном показателе, как казахстанское содержание, то у данного машиностроительного предприятия его уровень колеблется от 60 до 80%. Эта цифра могла бы быть и выше, если бы не сырье. Металлопрокат приходится завозить из России и Китая, хотя в Казахстане есть свои производители, самый крупный из которых – металлургический комбинат АО «Qarmet». Но здесь не выпускают стали тех марок, которые требуются карагандинскому производителю конвейеров.

– Я такой руководитель, который старается максимально поддерживать местных поставщиков, – отмечает Анастасия Шаталова. – Если у нас есть возможность закупить отечественный материал, мы это делаем. Почему? Потому что, я считаю, казахстанские производители должны поддерживать друг друга, ведь благодаря этому у нас и развивается бизнес-сообщество.

На заводе «ЦЭМ-Геомаш» для коллектива слесарей, сварщиков, станочников и маляров созданы комфортные условия труда. Машиностроителей обеспечивают спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и даже молоко дают. На предприятии оборудованы душевые, комната отдыха, есть столовая. Но самое важное – достойная оплата и сис­тема бонусов. К примеру, заводчане получают премии за рацио­нализаторские предложения и за то, что работают одновременно на нескольких станках.

– Работать на заводе непросто. Сейчас молодежь хочет легких денег, а у нас работа физически тяжелая, – констатирует руководитель компании «ЦЭМ-Геомаш». – Надеемся, что благодаря мерам, которые принимает государство в рамках Года рабочих профессий, ситуация изменится к лучшему. Мы же со своей стороны налаживаем контакты с колледжами: приглашаем студентов на оплачиваемую практику с возможнос­тью трудоустройства. Молодежь приходит, но, надо сказать прямо, мало кто остается.

Станочник широкого профиля Евгений Быстров – один из тех, кто пришел на завод еще студентом и остался.

Сначала парень трудился разнорабочим, а потом, получив дип­лом, стал профессиональным токарем. Сейчас умеет работать на станках разных видов, чем и гордится. Карагандинец считает, что работа в промышленном цехе ничем не хуже прочей. Она делает человека более выносливым, ответственным.

– Мой отец много лет отработал на заводе, но я устроился сюда не из-за него, – рассказывает ­Евгений Быстров. – Я еще в детстве так решил. Здесь хорошо платят. Меня ценят. Коллектив нравится. К тому же предприятие находится недалеко от моего дома. Что еще молодому специалисту нужно?

Думаю, для него важна перспектива карьерного роста. А она в Карагандинской области, где действуют сотни предприятий обрабатывающей промышленности, есть. К тому же до конца 2025 года в регионе будет запущено более 30 новых производств, на которых получат работу около 2 600 человек.