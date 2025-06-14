Мастер-класс «Забытые национальные блюда» был организован Уалихановским сельскохозяйственным колледжем в рамках Года рабочих профессий. Мероприятие собрало ценителей традиционной казахской кухни, студентов, преподавателей и гостей из разных уголков региона. Они получили возможность прикоснуться к богатому гастрономическому наследию, научиться готовить вкуснейшие блюда казахской кухни.

Куырдақ из головы, куырдақ на кумысе, сірне, жау жая, салма (аналог лагмана, но с особым тестом), бөртпе (блюдо из молодого барашка, тушенного с косточками), карын бөртпе (мясное рагу, запеченное в желудке), кой сорпа (наваристый бульон с кореньями и мясом)...



Эти и другие названия блюд в этот день не только часто произносились, но и приобретали зримые очертания: в дымке казана, в румяной корочке, в щедром аромате степных трав и специй.

Мастер-класс превратился в гастрономический мост между поколениями, и каждое блюдо напоминало о том, что кулинарные рецепты живы до тех пор, пока мы готовим по ним, пробуем и передаем дальше – от сердца к сердцу, из рук в руки, от стола к столу.

Программа включала демонстрацию старинных рецептов, практические занятия и, конечно, дегустацию. Участники узнавали тонкости приготовления и особенности традиционной сервировки. Завершился мастер-класс душевным чаепитием. Каждый участник получил памятный сертификат.