Для ценителей казахской кухни

Культура,Общество
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Попробовать прошлое на вкус смогли участники гастрономического мастер-класса в селе Кишкенеколь Уалихановского района Северо-Казахстанской области.

Фото акимата Уалихановского района СКО

Мастер-класс «Забытые национальные блюда» был организован Уалихановским сельскохозяйственным колледжем в рамках Года рабочих профессий. Мероприятие собрало ценителей традиционной казахской кухни, студентов, преподавателей и гостей из разных уголков региона. Они получили возможность прикоснуться к богатому гастрономическому наследию, научиться готовить вкуснейшие блюда казахской кухни.

Куырдақ из головы, куырдақ на кумысе, сірне, жау жая, салма (аналог лагмана, но с особым тестом), бөртпе (блюдо из молодого барашка, тушенного с косточками), карын бөртпе (мясное рагу, запеченное в желудке), кой сорпа (наваристый бульон с кореньями и мясом)...


Эти и другие названия блюд в этот день не только часто произносились, но и приобретали зримые очертания: в дымке казана, в румяной корочке, в щедром аромате степных трав и специй.

Мастер-класс превратился в гастрономический мост между поколениями, и каждое блюдо напоминало о том, что кулинарные рецепты живы до тех пор, пока мы готовим по ним, пробуем и передаем дальше – от сердца к сердцу, из рук в руки, от стола к столу.

Программа включала демонстрацию старинных рецептов, практические занятия и, конечно, дегустацию. Участники узнавали тонкости приготовления и особенности традиционной сервировки. Завершился мастер-класс душевным чаепитием. Каждый участник получил памятный сертификат.

#село #национальные блюда #Кишкенеколь

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