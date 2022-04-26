Для всестороннего развития

Смарт-центр для школьников построят в Костанае.

Развитие интеллектуального и творческого потенциала подрастающего поколения – залог успешного развития страны. Поэтому современное образование в Казахстане нацелено не только на обучение детей в школах основным предметам, но и на получение дополнительных навыков и знаний. Акцент делается на инженерию. И это не просто дань моде, а, скорее, веяние времени. Применение высоких технологий в образовании в век цифровизации – необходимость, способная подготовить учеников к жизни и будущей работе.

Школы Костанайской области планомерно оснащают современной техникой, открывают IT-классы и STEM-лаборатории. Но и этого недостаточно. В Костанае решили построить смарт-центр для школьников. Подобные организации дополнительного образования уже функционируют в некоторых регионах Казахстана.

– Ожидается, что занимаясь в смарт-­центре, школьники смогут раскрыть свои способности в научной и технической сферах. Там будут функционировать кабинеты программирования, 3D-программирования, кабинеты робототехники, гидропоники, аквапоники. Помимо технического направления будет и творческое. Мы планируем открыть в смарт-центре студии скульптуры, гончарного искусства и актерского мастерства, – уточнила руководитель отдела нравственно-духовного развития личности и самопознания управления образования Костанайской области Карлыгаш Мурзажанова.

Точной даты строительства смарт-­центра пока не установлено. Ориентировочно это будет 2023 или 2024 год. А в 2022-м планируется приступить к разработке проект­но-сметной документации. Но зато точно известно, во сколько его возведение обойдется областному бюджету – 11,3 млрд тенге. Смарт-центр планируют построить в новом микрорайоне «Юбилейный».