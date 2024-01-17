До 12 лет заключения грозит сельчанам за избиение сотрудников «Охотзоопрома»

Полиция задержала напавших на инспекторов и егеря, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Криминальная полиция на территории Жанааркинского района области Улытау задержала по горячим следам четверых жителей поселка Кызыл-Жар, которые, не подчинившись законным требованиям сотрудников РКГП «Охотзоопром», избили их и скрылись.

«За применение насилия либо угрозы его применения в отношении государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря, предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 12 лет», — отметил заместитель начальника ДП области Улытау Сафуан Жампейсов.

Все четверо подозреваемых в избиении служащих задержаны и водворены в изолятор временного содержания, добавил он.