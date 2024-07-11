До 15 лет тюрьмы грозит студентам за сбыт наркотиков в области Абай

Полиция задержала двух закладчиков наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП области Абай
В ходе личного обыска у студентов изъяли 75 зип-пакетов, обмотанных изоляционной лентой с порошкообразным веществом белого цвета.
В ходе осмотра сотовых телефонов студентов обнаружены фотографии с предполагаемыми местами тайниковых закладок. Там были найдены 80 свертков с веществом белого цвета.
Согласно заключению экспертизы, вещество, изъятое в ходе осмотров мест происшествий, содержит аналог психотропного вещества «мефедрон», аналог психотропного вещества «меткатинон» весом – 71,78 грамм.
«По данному факту начато досудебное расследование. Студентам грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества», - говорится в сообщении.