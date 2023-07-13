Скандал с боксером Шуменовым: в МВД рассказали о расследовании дела

Продолжается расследование в отношении экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова из-за драки в столичном ТРЦ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Астаны.

Фото instagram.com/beibutshumenov/

Напомним, 18 июня этого года в одном из кафе ТРЦ MEGA SILK WAY в Астане известный казахстанский боксер Бейбут Шуменов участвовал в драке и попал на видео.

В полиции на спортсмена завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В пресс-службе ДП добавили, что также проводится служебная проверка в отношении полицейских.

«Органы внутренних дел ведут все необходимые следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка», – подытожили в ведомстве.

Вчера Шуменов опубликовал пост с оправданиями, в котором отметил, что его оппонент в драке использовал ребенка как щит. Сегодня детский омбудсмен Динара Закиева заявила, что к делу нужно добавить уголовную статью «Угроза».