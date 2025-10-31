До 5 ноября принимают заявки на участие в Международном фестивале творческой молодежи

Культура
95

Победители получат от 500 тысяч тенге до 1 млн, обладатель Гран-при — 3 млн тенге

Фото организаторов

С 18 по 22 ноября в Астане пройдет Международный фестиваль творческой молодежи «Шабыт» — одно из крупнейших культурных событий Казахстана, объединяющее талантливых молодых артистов, художников и поэтов со всего мира, передает Kazpravda.kz 

Фестивальнаправлен на  поддержку и развитие талантливой молодежи, повышение профессионального мастерства, популяризацию национальной и мировой культуры, а также укрепление международного творческого сотрудничества.

К участию приглашаются молодые творцы в возрасте от 18 до 35 лет — студенты и выпускники профильных учебных заведений, а также профессиональные исполнители филармоний, театров и концертных организаций.

Каждый участник может подать заявку только в одной номинации.

Прием заявок открыт до 5 ноября, 18:00 (по времени Астаны).

Номинации: Камерный хор. Дирижер хора;, Академическое пение и концертмейстерское мастерство;, Камерная музыка (скрипка, альт, виолончель, контрабас, фортепиано); Фольклорный ансамбль (2–5 участников), Эстрадный вокал (дуэт, трио); Изобразительное искусство (живопись, графика); Поэзия (лучшее литературное произведение); Креативное направление

Победители получат от 500 тысяч тенге до 1 млн, обладатель Гран-при — 3 млн тенге.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры и информации, акимат города Астаны, ГККП «Дирекция по проведению культурных мероприятий», а также  Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсейітовой (КазНУИ).

Подробная информация: на официальном сайте shabyt2025.kz  
 

#культура #фестиваль #Шабыт

Популярное

Все
Стерильно, автономно, бесперебойно
«Жил я тогда на Клеверной улице...»
Заглянуть в древнюю историю тюрков
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Зоозащитники предлагают
Цифровая революция в глубинке
Хаб больших возможностей
Дорожные службы готовы к зиме
Все внимание – селу
Тараз обновляет транспортные артерии
Многоликий Синьцзян: мелодии гранатового края
Ақ мешіт – символ старого города
Путь сапера. Николай Голубченко разминировал поля и обезвреживал фугасы
В Алматинской области прооперированы сотни домашних собак и кошек
Арман Шекимов вместе с друзьями помог сотням нуждающихся
Якорные проекты нефтяного и газового региона
Огородных дел мастер
Шымкент за гуманное отношение
Право без границ
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Зампред КНБ отправлен в отставку
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане проходят праздничные концерты ко Дню Республики
Выставка «Казахский тазы» стартовала в Алматы
Капитальный подход к переработке
Телепортация по-казахски: как повороты судьбы могут привести к счастью
Депутаты рассмотрят законопроект о банках и банковской деятельности
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
День Республики: в Нацархиве открылась выставка "Менің елім – Қазақстан!"
Airbus запустила новую линию окончательной сборки в Китае
Голубое топливо пришло в Жетысу
Экибастуз создает новые кластеры
Есть теперь свой Дом культуры!
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области

Читайте также

В Италии открыли бюст Абаю Кунанбайулы
«Победителей видно на старте»: казахстанский фильм вошел в …
Оперная певица Мария Мудряк получила госнаграду Казахстана
В Египте построили крупнейший в мире музей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]