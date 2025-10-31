Победители получат от 500 тысяч тенге до 1 млн, обладатель Гран-при — 3 млн тенге

Фото организаторов

С 18 по 22 ноября в Астане пройдет Международный фестиваль творческой молодежи «Шабыт» — одно из крупнейших культурных событий Казахстана, объединяющее талантливых молодых артистов, художников и поэтов со всего мира, передает Kazpravda.kz

Фестивальнаправлен на поддержку и развитие талантливой молодежи, повышение профессионального мастерства, популяризацию национальной и мировой культуры, а также укрепление международного творческого сотрудничества.

К участию приглашаются молодые творцы в возрасте от 18 до 35 лет — студенты и выпускники профильных учебных заведений, а также профессиональные исполнители филармоний, театров и концертных организаций.

Каждый участник может подать заявку только в одной номинации.

Прием заявок открыт до 5 ноября, 18:00 (по времени Астаны).

Номинации: Камерный хор. Дирижер хора;, Академическое пение и концертмейстерское мастерство;, Камерная музыка (скрипка, альт, виолончель, контрабас, фортепиано); Фольклорный ансамбль (2–5 участников), Эстрадный вокал (дуэт, трио); Изобразительное искусство (живопись, графика); Поэзия (лучшее литературное произведение); Креативное направление

Победители получат от 500 тысяч тенге до 1 млн, обладатель Гран-при — 3 млн тенге.

Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры и информации, акимат города Астаны, ГККП «Дирекция по проведению культурных мероприятий», а также Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсейітовой (КазНУИ).

Подробная информация: на официальном сайте shabyt2025.kz

