До конца дня обещают подключить все дома экибастузцев к отоплению

Подключение оставшихся 11 домов в Экибастузе планируется до конца дня, передает Кazpravda.kz.

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Аварийно-восстановительные работы в Экибастузе продолжаются.

По сообщению оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на данный момент остаются не подпитанными тепловые узлы 11 домов. Завершить эту работу планируется до конца дня.

"В Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. Подключение оставшихся 11 домов планируется до конца дня. Ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы.

Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 500 человек", - сообщает telegram-канал правительства.