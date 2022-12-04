До конца дня обещают подключить все дома экибастузцев к отоплению

Общество

Подключение оставшихся 11 домов в Экибастузе планируется до конца дня, передает Кazpravda.kz.

Фото: t.me/UKIMET

Аварийно-восстановительные работы в Экибастузе продолжаются.

По сообщению оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации на данный момент остаются не подпитанными тепловые узлы 11 домов. Завершить эту работу планируется до конца дня. 

"В Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. Подключение оставшихся 11 домов планируется до конца дня. Ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы.

Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения.

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано порядка 500 человек", - сообщает telegram-канал правительства. 

Популярное

Все
Аргентина вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
7 крупных предприятий восстанавливают подачу тепла в Экибастузе
Золотые медали международного турнира завоевали казахстанские боксеры
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
До конца дня обещают подключить все дома экибастузцев к отоплению
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
Началась эвакуация из замерзающего Экибастуза
Закон Республики Казахстан
Локдаун возвращается в Китай
Полиция прокомментировала митинг в столице
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
Четыре человека погибли в массовом ДТП на трассе Алматы-Усть-Каменогорск
Авария на ТЭЦ в Экибастузе: к жителям обратились за помощью
Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана
Аргентина одержала первую победу над Мексикой. Месси забил гол
Как в Экибастузе спасают от холода пациентов больниц
Проект по разведению сайгаков в полувольных условиях инициирован на равнине Бетпақ Дала
При столкновении двух автобусов скончался водитель в Караганде
Два автомобиля провалились под лед близ Караганды
В Казахстане ежегодно пропадают до тысячи человек. Кого-то благополучно находят, а некоторых разыскивают и по сей день
Ряд назначений провел Касым-Жомарт Токаев
42 градуса мороза и леденящий ветер: штормовое предупреждение объявлено в ряде областей Казахстана
В Уральске школу, ожидающую капитального ремонта, оштрафовали за… ветхость
Трагедия января – это результат четко спланированной кампании. Солидарность с этим мнением проявляет и политолог – директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев, согласившийся побеседовать с нами о печально известных событиях начала этого года
В ВКО спасли дальнобойщиков от замерзания
Новый праздник появился в Казахстане
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
"Учительницу с VIP-пропуском от МВД" наказали в Каскелене – видео
Мошенник выманил у юриста через телефон больше миллиона в Актюбинской области
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео

Читайте также

Общество
Авария на ТЭЦ: 48 домов подключили к отоплению в Экибастузе
Общество
Вопросы районных газет обсудим в Астане – Дархан Кыдырали
Общество
Предприниматели Алматинской области пришли на помощь жителя…
Общество
Мосгорсуд утвердил приговор сыну экс-чиновника из Дагестана…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]