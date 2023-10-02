До сотни набирается количество случаев инфицирования корью в школах Шымкента

А санврачи тем временем обращаются к родителям, чьи дети своевременно не получили прививки. Их призывают одуматься­ и безотлагательно провести вакцинацию, ведь, как правило, подобные отказы происходят из-за нежелания родителей. В итоге дети не имеют иммунитета и вполне могут пополнить список инфицированных.

Тенденция к росту кори отме­чается на протяжении всего текущего года. Так, с января зарегистрировано 2 180 предположительных случаев кори, в 1 655 из них ­диагноз подтвержден. По данным сан­эпидемиологов, в прошлом и позапрошлом годах в Шымкенте не было официально подтверждено ни одного случая кори.