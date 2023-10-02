До сотни набирается количество случаев инфицирования корью в школах Шымкента
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Любовь Доброта
Инфекция зарегистрирована у учеников 60 школ. Есть такие учебные заведения, в которых выявлено до шести случаев. В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента озвучили общую цифру заболевших детей за три недели сентября – 88 случаев. Если учитывать, что групповых заболеваний кори не зарегистрировано, то закрывать организации образования или вводить ограничительные мероприятия в отдельных школах пока не будут.