Добродетель священна во все времена

«Две постройки, башни Бегим-ана и Узынтам, мы относим к Х веку, башню Сараман-Коса – к ХІ веку, – пишет в своей научной работе «Огузские поминальные храмы» доктор исторических наук, профессор кафедры истории Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Яссауи Мухтар Кожа. – Сооружения были возведены в доисламский период истории региона. Они относятся к категории памятников, известных как «дын» или «дингек». Представляется, что слово «дын» у древних тюрков обозначало душу покойного. Башни соответствуют информации о возведении тюрками сооружений, обозначенных в китайских источниках как «мачта», «столб». Башни Бегим-ана, Узын­там, Сараман-Коса, возведенные из сырца и облицованные жженым кирпичом, являются поминальными храмами представителей огузской элиты».

Историю возникновения башни Бегим-ана сопровождает такое произведение устного народного творчества, как «Легенда о Бегим-сулу».

…Бегим-сулу – дочь знаменитого батыра Карабуры. Девушка была прекрасна. Любой увидевший ее мужчина долго не мог оторвать взгляд от этой неземной красоты. Немало джигитов просили руки красавицы, но она стала супругой султана сельджукского государства – Санжар-хана.

Супруги зажили счастливо, однако у них было много завистников. Однажды Санжар-хан отправился со свитой на охоту. В пути он вспомнил, что забыл дома колпачок для сокола и отправил за ним одного из своих людей. Увидев несравненную Бегим-сулу, тот, пораженный, потерял сознание. Возвратившись к хану лишь на третий день, слуга оклеветал его жену. В ярости Санжар-хан, не слушая клятв жены в верности, отрубил ей руку и косу и бросил женщину в зиндан.

Жестокий поступок своего зятя, правителя Жанкента, Карабура увидел в вещем сне. Он приехал в Жанкент и сказал Санжар-хану, что, если его дочь невиновна, ее рука и коса вырастут вновь. Отец всю ночь читал молитвы Всевышнему, а наутро все люди, в том числе и хан, увидели, что случилось так, как предсказал Карабура: у Бегим-сулу появились заново и коса, и рука. Санжар-хан убедился в невиновности жены и молил любимую о прощении, однако женщина не простила мужу его недоверия к себе.

Она превратилась в белого лебедя и поднялась ввысь. Достигнув моря, упала камнем на берег… Потом на том самом месте и построили в ее честь башню.

Безутешный Карабура проклял хана и наслал на город Жанкент змей. Те быстро расправились с его обитателями. Опустевший город стал змеиной обителью. Птицы не гнездились на его стенах, животные в страхе убегали оттуда прочь. Цветущий город перестал существовать из-за опрометчивого поступка Санжар-хана…

Башня Бегим-ана находится в Аральском районе области, в 40 км к юго-западу от аула Жанакурылыс. По виду она напоминает сторожевую вышку и представляет собой восьмигранное строение с двумя ярусами. Стены башни, первоначально сделанные из сырца, в настоящее время облицованы жженым кирпичом. Ширина каждой из восьми граней – 2 м. С первого яруса через проем стрельчатой формы можно попасть во второй ярус. Внутри башни стены покрыты саманной штукатуркой. Дверной проем ориентирован на северо-восток. Общая высота здания – 10 м, диаметр в основании – 16 м. Автор башни неизвестен.

В народе легендарная Бегим-ана считается покровительницей женщин, и к башне, несмотря на то что дорога в эту пустынную местность тяжела, приезжают паломницы со всего Казахстана. Они просят дух Бегим-ана о рождении ребенка, о счастливой семейной жизни, благополучном браке для дочерей. Женщины обращаются к духу Бегим-ана, обходят по несколько десятков раз мавзолей по кругу и протаптывают вокруг него колею, которую в ветреные дни снова заносит песком.

О башне Бегим-ана сейчас довольно много информации. Но первыми официальными печатными материалами об этом памятнике ученые считают те сведения, что есть в записках Алексея Ивановича Макшеева, русского генерала, профессора Николаевской академии Генерального штаба. В июне 1867 года он был командирован в Туркестанскую область для изучения края в стратегическом и статистическом отношениях. 18 июля того же года Макшеев отправился из Орска по Сырдарьинской линии в Киргизскую степь и Туркестанский край. Проехав через форт Перовский, Чимкент, Верный и Семипалатинск на Сибирскую линию, он в декабре 1867 года возвратился в Петербург.

О башне Бегим-ана офицер Генерального штаба написал следующее: «Стоит она на возвышенном месте, вероятно, прежде бывшем острове, верстах в четырех от Кара-арыка и в 10 верстах – от берега Аральского моря… Здесь похоронена жена Кызылбашского хана Чанджара». В газетной публикации, посвященной развалинам Жанкента, Алексей Макшеев отметил, что «далеко к западу от Джаныкента есть надгробные памятники Бик-Мана, Сарамана и другие, которые обложены жженым кирпичом и принадлежат, по всей вероятности, к одной с ним эпохе».

Спустя почти век после упоминания Макшеевым башни Бегим-ана, Узынтам, Сараман-Коса в Кызылординской области исследовали казахстанские архитекторы. А в начале двухтысячных башню Бегим-ана отреставрировали.

«В архиве института «Казпроектрес­таврация» в 1983 году нами были просмотрены «Бегим-ана. Кроки» и рукопись Т. Джанысбекова «Башня Сараман-Коса», – пишет Мухтар Кожа. – Особо следует отметить многолетние исследования в Кызылординской области Эскандера Байтенова, который ввел в научный оборот результаты своих полевых изысканий о башенных сооружениях региона. Эти работы важны и тем, что фиксируют состояния памятников, еще не подвергшихся ремонту. Последовавшие вскоре реставрационные работы, к сожалению, в определенной степени исказили облик памятников. На Бегим-ана утрачены очертание архивольта арки, цвет кирпичей».

Башня Бегим-ана еще в 1982 году была включена в Список памятников истории и культуры республиканского значения и взята под охрану государства. На этот счет есть постановление Совета Министров Казахской ССР от 26 января 1982 года № 38. В наше время она также имеет большое историко-культурное значение, является сакральным местом, охраняется государством.

Кстати, в Кызылординской области есть еще один памятник в честь Бегим-сулу, с 2016 года стоит он на аллее Независимости в поселке Айтеке би Казалинского района. Композиция представляет собой белоснежный образ Бегим-сулу в полный рост и мраморную стену позади нее. Скульптура легендарной женщины высотой в пять метров сделана из белого мрамора и установлена на невысоком пьедестале.

Наверняка такой цвет камня для памятника выбран не случайно, ведь он символизирует чистоту, непорочность, добродетель и свет. Именно непорочной и добродетельной народ описывает в преданиях свою любимицу Бегим. Также на стене позади женской фигуры золотыми буквами высечена информация о Бегим-сулу и о башне в Аральском районе.