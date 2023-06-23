Добродетель священна во все времена
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Наталья Денисова
В низовьях реки Сырдарьи на территории Кызылординской области хорошо сохранились оригинальные архитектурные памятники: это башнеобразные сооружения, которые по многим параметрам отличаются от традиционных мусульманских мавзолеев Центральной Азии и Казахстана. Это мавзолеи Узынтам, Сараман-Коса и, конечно, башенный мавзолей Бегим-ана, о создании которого есть прекрасная легенда, передаваемая из уст в уста и в письменных источниках уже несколько веков.