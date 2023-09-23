Доходность пенсионных активов ЕНПФ обогнала инфляцию впервые за полтора года

Пенсионные новости
308
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

По итогам 8 месяцев 2023-го показатель достиг 6,77% при инфляции в 6,6% за тот же период. Последний раз реальная доходность фиксировалась по итогам двух месяцев 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DataHub.

Kazpravda.kz

Август оказался для ЕНПФ самым удачным с июня прошлого года: инвестиционный доход составил 279,58 млрд тенге (сумма с начала года достигла 1,06 трлн тенге). Правда, главным фактором оказалось серьезное ослабление тенге: почти 108 млрд тенге принесла переоценка иностранной валюты.

Еще 95,97 млрд тенге дало вознаграждение по ценным бумагам и вкладам, 90,91 млрд тенге — доходы от внешнего управления.

#ЕНПФ #пенсионные доходы #пенсионные активы

Популярное

Все
Массовая гибель рыбы в казахстанском секторе Каспия связана с уходом воды
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Доходность пенсионных активов ЕНПФ обогнала инфляцию впервые за полтора года
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
«Витаминная корзина» подорожала на 12% в Казахстане за год
Юлия Путинцева не смогла пробиться в финал теннисного турнира в Гуанчжоу
Что привезли на ярмарку аграрии Жетысу и Алматинской области
Свыше 500 недоношенным детям удалось спасти зрение в Казахстане
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Турции
Более 100 млн доз вакцины от COVID-19 оказались непригодны в Испании
Токсичные водоросли заполонили крупнейшее пресноводное озеро Британии
Более 120 тонн гуманитарной помощи направил Катар в пострадавшую от наводнений Ливию
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
В Астане перекроют несколько участков дорог
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Последствия разрушительного землетрясения показали в Марокко с воздуха
В Туркестане состоялось заседание СМВД государств - участников СНГ
Популярный базар горел в Стамбуле
Когда восстановят связь и телевещание в Казахстане
Назначен председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам
В рамках проекта “Ауыл аманаты” сельчанам выделяют микрокредиты
Оказать финансовую помощь фермерам поручил Токаев
Более 130 тысяч человек остались без электричества из-за урагана в Канаде
Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Казахстане
Саудовская Аравия направила гумпомощь пострадавшим от наводнения в Ливии
Ярмарка сельхозпроизводителей Кызылординской области началась в Астане
Дни якутского кино пройдут в Алматы
Тушивший пожары в Измире вертолет рухнул в водохранилище
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Наследие во всем
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Необходима энергетическая стабильность
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?

Читайте также

Озвучен средний размер пенсии в Казахстане на сентябрь
Средний размер пенсии в Казахстане озвучили в Минтруда
Онлайн теперь могут возвращать ошибочно уплаченные соцотчис…
Какие изменения ждут казахстанцев с 1 июля, рассказал премь…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]