Доходность пенсионных активов ЕНПФ обогнала инфляцию впервые за полтора года

По итогам 8 месяцев 2023-го показатель достиг 6,77% при инфляции в 6,6% за тот же период. Последний раз реальная доходность фиксировалась по итогам двух месяцев 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DataHub .

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Август оказался для ЕНПФ самым удачным с июня прошлого года: инвестиционный доход составил 279,58 млрд тенге (сумма с начала года достигла 1,06 трлн тенге). Правда, главным фактором оказалось серьезное ослабление тенге: почти 108 млрд тенге принесла переоценка иностранной валюты.

Еще 95,97 млрд тенге дало вознаграждение по ценным бумагам и вкладам, 90,91 млрд тенге — доходы от внешнего управления.