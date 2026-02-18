В мероприятии приняли участие председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбай, депутат Мажилиса Парламента Марат Башимов, председатель Республиканского общественного объединения «Союз юристов Казахстана» Серик Акылбай, представители госорганов, общественные деятели, эксперты, руководители и преподаватели высших учебных заведений, а также сотрудники, магистранты и докторанты академии.

В ходе встречи эксперты обсудили, как повлияют конституционные изменения на развитие страны, а также вопросы модернизации системы госуправления, усиления защиты прав граждан и социальных гарантий.

Как подчеркнул Дархан Жазыкбай, проект новой Конституции – важнейший документ, определяющий стратегический курс развития страны и выступающий ключевым ориентиром на пути построения Справедливого Казахстана. При этом особое внимание он уделил сформулированному Президентом принципу «не человек для государства, а государство для человека».

По его словам, в проекте Основного закона этот принцип получает конкретное и практическое воплощение. Впервые на конституционном уровне закрепляется приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций. На этих же принципах основана новая редакция Закона «О государственной службе», который недавно был внесен на рассмотрение Парламента. Документ направлен на формирование сервисной и клиентоориентированной модели госслужбы и предусматривает расширение прозрачных процедур, активное внедрение цифровых решений, повышение оперативности и доступности госуслуг.

Марат Башимов в свою очередь подчеркнул, что новые конституционные нормы открывают возможности для дальнейшего совершенствования законодательства, прежде всего в сфере социальной защиты и трудовых прав.

– Мы продолжаем строить демократическое, светское и социальное государство, где высшей ценностью являются человек, его жизнь и права, – заявил депутат.

В свою очередь Серик Акылбай подчеркнул, что в условиях цифровизации особое значение приобретает закрепление гарантий прав человека на конституционном уровне.

Заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуа Жолдыбалина отметила, что конституционная реформа стала ключевым элементом политической модернизации страны. По ее словам, обновление Конституции – это не просто корректировка правовых норм, а важный шаг, отвечающий новым общественным запросам.

– Открытый формат работы Конституционной комиссии и возможность для граждан вносить предложения через цифро­вые платформы усилили доверительный диалог между обществом и государством. В итоге обновленная Конституция должна стать подлинным документом национального согласия, – подчеркнула она.

В ходе дискуссии председатель маслихата города Астаны Табигат Зейнулкабден отметил, что страна вступает в новый этап развития, а конституционная реформа призвана укрепить государственность и расширить открытый диалог между властью и обществом. По его мнению, новая редакция Основного закона расширяет участие граждан в процессе принятия решений и повышает эффективность госуправления.

По мнению участников, конституционная реформа не только модернизирует правовую систему страны, но и укрепит доверие между обществом и государством, создав прочную основу для долгосрочного развития Казахстана.