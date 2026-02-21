Долгосрочные гарантии для бизнеса

Конституционная реформа
8
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Кызылорде в рамках деятельности общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» встречу с предпринимателями города организовали представители областного филиала Демократической партии «Ак жол».

фото автора

Выступая перед коллегами, руководитель фракции партии в областном маслихате предприниматель Кайрат Боранбаев отметил, что изменения, заложенные в проекте новой Конституции, направлены на модернизацию системы государственного управления, усиление баланса между ветвями власти.

– Главная цель конституционной реформы – формирование справедливого, открытого и служащего интересам народа государства, – подчеркнул предприниматель. – В разработанном проекте четко закрепляются гарантии защиты прав человека, верховенство закона, провозглашается принцип «не человек для государства, а государство для человека», ставший ответом на запрос общества.

На встрече, прошедшей в формате открытого диалога, было подчеркнуто, что проект Конституции – документ, соответствующий требованиям времени. Как отметили члены партии, депутаты от партии «Ак жол» областного маслихата Нурымжан Сопбеков и городского маслихата Акмарал Тулегенова, референдум по новой Конституции – это кампания, от которой зависит будущее страны, и казахстанцы должны проявить ответственность.

– В Кызылординской области в рядах Демократической партии «Ак жол» состоит около 10 тысяч членов, – отметила Акмарал Тулегенова. – Региональный филиал активно занимается защитой прав предпринимателей и разъяснением законопроектов, в том числе посредством организации встреч с бизнес-сообществом. Мы разъясняем населению, для чего проводится референдум. Это не просто голосование, а предоставленное всем казах­станцам право самим выбрать путь развития... Поэтому мы призываем земляков не оставаться в стороне от политических реформ, а принять в них активное участие.

Конституционная реформа – продолжение поэтапной политической модернизации страны, отметил глава областного филиала ДП «Ак жол» Бауыржан Сандыбаев.

– Глава государства назначил республиканский референдум на 15 марта 2026 года, – отметил партиец. – Ключевые изменения предусматривают переход к однопалатному Парламенту и реформу системы госуправления. Документ закладывает прочную основу для социальной стабильности и устойчивого развития нашей страны и ставит в центр внимания человека, его интересы и благополучие. Ключевыми приоритетами выступают защита прав и достоинства граждан, повышение ценности труда, развитие инноваций, а также обеспечение личной и общественной безопасности.

#Кызылорда #конституция #Конституционная реформа

