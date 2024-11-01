Дольщики купили за 313 млн тенге несуществующие квартиры

Лжезастройщика осудили на пять лет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Директор ТОО «Андора Констракшн» в период с 2020 по 2023 годы, не получив разрешение местного исполнительного органа на привлечение денег дольщиков, путем составления фиктивных предварительных договоров продал 25 гражданам квартиры на сумму 313 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

23 октября приговором суда №2 города Атырау директор ТОО признан виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы.

Также по аналогичным фактам осуждены директор ТОО «Nazik Group» и учредитель ЖСК «Атамекен Тұрын Үй», «Family Town», «Baisanat Residence».

Кроме того, в рамках прокурорского надзора в текущем году к административной ответственности привлечены 2 застройщика с наложением штрафа на сумму 1 млн тенге.