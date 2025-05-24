Доля отечественных фильмов в кинопрокате к 2030 году будет увеличена до 35%

Кино
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Вместе с тем ведется активная модернизация киностудии «Казахфильм», передает Kazpravda.kz

Фото: mtrk.kz

К 2030 году доля отечественных фильмов в кинопрокате будет увеличена до 35%. В Астане прошел брифинг, посвященный развитию отечественной киноиндустрии, с участием представителей Министерства культуры и информации РК, киностудии «Казахфильм» и Центра поддержки кино.

Так, в планах до конца года выпустить 6 кинопроектов, в том числе анимационные и документальные фильмы. В приоритете - поддержка молодых режиссеров, авторского кино и анимации.

Как отметил руководитель управления кинематографии МКИ РК Гани Муратов, анимация является важной составляющей культурного развития. В качестве одной из мер «перезагрузки» принято решение перевести отдел «Казаханимация» в Астану.

«Как мы все знаем, самые активные процессы по внедрению инновационных технологий и финансированию креативных проектов в стране проходят в Астане. Ежегодно в Астане проходит масштабный фестиваль гик-культуры СНГ «Comic Con», планируется открытие Фонда креативных индустрии. Также, в столице находиться крупные телеканалы, такие как Хабар, Казахстан, единственный государственный канал «Балапан», который развивает контент для детей и подростков и «Казаханимация» должен использовать эту инфраструктуру и ресурсы для развития индустрии анимации», - пояснил Гани Муратов.

В целом, за последние шесть лет при содействии Министерства и Центра поддержки кино было выпущено 117 кинопроектов. Для развития отрасли в 2024 году изменили правила отбора кинопроектов. Теперь для авторов объявляются приоритетные темы, дается два месяца на подготовку сценариев. Особое внимание уделяется историческим фильмам, способствующим развитию патриотизма, нравственности, духовности и культуры. После рассмотрения Экспертным советом следует этап питчинга - открытой защиты проектов.

«На первый этап поступило 444 заявки, 357 из них были переданы Экспертному совету. Оценивалась актуальность тематики, сценарной концепции, драматургические принципы и раскрытие образов персонажей. В итоге 128 проектов прошли во второй этап.

Сегодня я официально сообщаю, что 99 кинопроектов допущены к питчингу, который состоится в июне», - отметил Председатель правления НАО «Государственный центр поддержки национального кино» Курманбек Жумагали.

Вместе с тем, ведется активная модернизация киностудии «Казахфильм». Благодаря росту доходов и оптимизации расходов, в 2024 году впервые за 7 лет она вышла на самоокупаемость. Впервые за 15 лет начаты ремонтные работы на киностудии.

В 2024 году под патронаж Киностудии вернулся международный кинофестиваль «Евразия». За счет государственных средств завершены 4 фильма, еще два проекта сняты на коммерческой основе.

«В дальнейшем, также планируется осуществлять акцент на производство коммерческих фильмов, где от 5 до 10 процентов прибыли от проката будет направляться на капитальный ремонт Киностудии и замену инженерных сетей. Создание такой финансовой подушки будет осуществляться впервые за 30 лет. Наша киностудия остается верной своей миссии: сохранять культурное наследие, создавать значимые фильмы и поддерживать молодые таланты. Но мы также смело смотрим вперед, инвестируя в технологии, инфраструктуру и партнерство», - заключил Айдар Омаров, исполняющий обязанности президента киностудии «Казахфильм».

#кино #искусство #Казахфильм

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