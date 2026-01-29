Для жителей Кызылбалыкского сельского округа, к которому относится село, это настоящий праздник, ведь на протяжении нес­кольких лет здесь не было собственного культурного центра. Ранее все массовые мероприятия в Копбирлике приходилось проводить в спортивном зале местной школы. Старый сельский клуб, служивший много лет, был уничтожен пожаром в 2019 году. Поэтому новоселье в новом здании стало особенно радостным для сельчан всех возрастов.

Дом культуры представляет собой просторное уютное здание с актовым залом на 120 мест, оснащенным современным оборудованием, звуковой и световой аппаратурой. Здесь будут проходить концерты, праздники, встречи, спектакли и выставки. Общая стоимость объекта 205 млн тенге. Все работы выполнило ИП «Пискулина», завершив строительство в срок и с высоким качеством.

На церемонии открытия руководитель управления культуры, архивов и документации области Жетысу Куаныш Султанулы подчерк­нул, что Дом культуры в Копбирлике – еще одно подтверждение системной политики государства по развитию социальной инфраструктуры села.

– Со дня образования области Жетысу в регионе открыто 36 объек­тов культуры. Это результат планомерной работы, направленной на развитие духовных ценностей и улучшение качества жизни населения, – отметил он.

Поздравил сельчан и аким Каратальского района Улан Досымбеков. Он вручил новому учреждению сертификаты на приобретение LED-экрана и звуковой аппаратуры, чтобы техническое оснащение позволяло проводить мероприятия на высоком уровне.

Сегодня в селе проживает 910 человек, из них 228 – представители молодежи. Новый Дом культуры станет для них центром общения, творчества, вдохновения. В учреждении уже начали работать кружки вокала, домбры, ансамбль бабушек, а также танцевальная секция для девочек.

Ученица местной школы Кундыз Бектлеуова поделилась своими впечатлениями:

– Раньше нам негде было репетировать и выступать. Теперь у нас есть большая сцена и красивый зал. Мы с радостью будем участвовать во всех концертах и праздниках.

Руководитель танцевального кружка Рауан Байгозинова также отметила, что новый Дом культуры подарил детям возможность заниматься творчеством в комфортных условиях.

– Дети приходят в Дом культуры с большим интересом, и это вдохновляет на новые творческие планы, – сказала педагог.

Отдельная гордость Дома культуры – библиотека, в фонде которой 3 228 книг. Библиотекарь с сорокалетним стажем Замзагул Ибраимова не скрывает радости, ведь раньше библиотека размещалась в акимате, где не хватало места для читателей. Теперь же в просторное светлое помещение смогут приходить и дети, и взрослые, и пенсионеры.

Не остались в стороне и представители старшего поколения. Жительница Копбирлика Жанат Рысбекова рассказала:

– Мы, бабушки, с радостью будем участвовать во всех концертах. Раньше проводили праздники в спортивном зале школы, что было неудобно. А сейчас у нас современный красивый Дом культуры – настоящий подарок для всех.

Жители Копбирлика уверены: культурная жизнь у них теперь будет кипеть, а Дом культуры станет сердцем родного села.