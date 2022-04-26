Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг

Жилищная реформа стартовала в Казахстане чуть больше двух лет назад, до ее финальной стадии осталось всего 2,5 месяца. К 1 июля 2022 года в каждой многоэтажке должен быть создан собственный орган управления.

Есть два варианта: объединение собственников имущества (ОСИ), которое предполагает образование юридического лица с обязательной регистрацией в органах юстиции, и простое товарищество (ПТ) – для его создания нужно 100% подписей жильцов дома, давших согласие на переход к новой форме управления, а также доверенность на одного жильца, который и будет руководить процессом обслуживания общим имуществом.

Вообще же, изначально, при старте жилищной реформы, предполагалось, что ОСИ будут создавать в больших домах, а ПТ – в маленьких, где менее 30 квартир. Это связано с тем, что чем больше в доме проживает людей, тем сложнее прийти к общему мнению и уж тем более сложно получить нотариальные доверенности.

– Мы рекомендуем всем домам создавать ОСИ, потому что это юридическое лицо, а значит, более надежная структура. С прос­того товарищества спрос практически нулевой. При создании ПТ не требуются ни регист­рация, ни устав, он дейст­вует на основе гражданского договора. А кто может дать гарантию, что человек, на которого выписана гарантия, завтра, к примеру, не уедет? Как дом будет функционировать? С кого будет спрос? – задается вполне логичными вопросами руководитель ГУ «Отдел жилищных отношений акимата Костаная» Ержан Сулеймен.

Однако закон есть закон. И жители сами вправе выбирать, какая именно форма управления подходит их дому. К тому же простое товарищество в любое время может пройти перерегист­рацию в ОСИ.

И тем не менее, несмотря на столь, казалось бы, гибкие условия, в регионах реформа продвигается слабо. К примеру, в Костанае зарегистрировано лишь 74 ОСИ и 14 ПТ. Если учесть, что в областном центре около 1 000 многоквартирных домов, то многоэтажек, которые уже сами управляют своим имущест­вом, едва ли наберется и 10%.

Основная проблема – отсутствие лидера, который мог бы похлопотать сначала о докумен­тационной части вопроса, а затем и о финансовой.

– В нашем доме за эти два года не было ни одного собрания, посвященного переходу на новую форму управления. Никому просто нет до этого дела. Никто не хочет брать на себя такую ответственность, – говорит жительница дома № 18 по улице Волынова Наталья Кресс.

Однако пускать дело на самотек – не вариант. Дома, которые так и не выберут ни одну из предложенных форм управления, лишаются ряда преимуществ, которые доступны ОСИ или ПТ. К примеру, они не смогут провести капитальный ремонт своей многоэтажки на льготных условиях по госпрограммам.

Но главная проблема заключается в том, что эти дома могут и вовсе остаться без коммунальных услуг.

– Обращаем внимание, что в случае непроведения технического обслуживания жилого дома газовая компания может отключить подачу газа. Все мы знаем, что ежегодно сотрудники компании ходят по квартирам и проверяют газовые плиты, стояки. То есть после 1 июля текущего года тем, у кого не будет такого заключения, газовики чисто технически не смогут подать голубое топливо, – пояс­нил заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Данияр Сабитов.

Аналогичная ситуация и с подачей тепла. В большинстве домов договоры на обслуживание общедомовых счетчиков заключали КСК, а поскольку с 1 июля они не в правовом поле, ответственность за работу ОПУТ должен взять на себя кто-то другой. И сделать это могут только ОСИ или ПТ. Кроме того, многоэтажка должна подготовить коммуникации к отопительному сезону, провести опрессовку. Истории известны печальные опыты, когда дома, некогда оставшиеся без обслуживания КСК, даже с наступлением первых холодов подолгу не могли получить пас­порта готовности.

– Точно так же многоэтажки, не перешедшие на ОСИ или ПТ, останутся без освещения. Конечно, в их квартирах свет будет, но в подъездах уже нет. Ведь такие договоры с энергокомпанией всегда заключали КСК, они же и оплачивали эту услугу. Теперь вместо них сделать это могут только ОСИ или ПТ, – объяснил представитель ГУ «Отдел жилищных отношений» Костаная Сайлау Асылбаев.

Впрочем, у жителей много­этажек, которые так и не смогут объединиться, чтобы самостоятельно управлять своим имуществом, есть еще один вариант – нанять управляющую компанию, которая откроет на их дом счет и будет заключать договоры с коммунальщиками, а также с сервисной компанией, предоставляющей услуги дворника, сантехника и т. д. Ведь по закону обслуживающая компания не может быть сервисной. И наоборот.

Насколько этот вариант прак­тичен, покажет время. Но уже понятно, что такую роскошь смогут позволить себе только большие дома с приличной суммой ежемесячных сборов с жильцов. Ведь за любую оказанную услугу нужно платить.