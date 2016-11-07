​Домашнее задание – на пятерку

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Юрий ЛИФИНЦЕВ

Мы уже сообщали о стартовой победе подопечных главного тренера сборной РК Александра Мальцева над коман­дой Польши со счетом 4:1. На следующий день хозяйки льда экзаменовали дружину из Мексики. Хотя перед матчем были, впрочем, и сомнения: кто же кого все-таки экзаменует, ведь соперницы встречались впервые в хоккейной истории.

Но рейтинг команды Казахстана был к тому времени повыше, а кроме того, казах­станки проводили игру на своей площадке. В конечном счете победа оказалась за ними. Так что сомнений нет: мастер-класс давали наши землячки. Счет этой встречи – 3:1 (2:0, 1:0, 0:1). Шайбы в составе команды-победительницы забросили Булбул Картанбаева, Карина Фельзинк и Пернеш Ашимова.

Во втором туре также встречались сборные Великобритании и Польши, наряду с нашей дружиной претендовавшие на первое место и единственную путевку в следующий раунд квалификации. Англичанки уступили со счетом 3:4, открыв перед казахстанками широченные ворота для победного маневра. К тому времени в активе сборной Казахстана было 6 очков, у хоккеисток Польши и Велико­британии – по 3. После дня перерыва нашим спортсменкам достаточно было сыграть вничью с девушками из Туманного Альбиона.

Подопечные Александра Мальцева и на ничью не были согласны. В первом периоде они забросили соперницам две безответные шайбы (Галия Нургалиева и Дария Молдабай), во втором сыграли на ноль, а в заключительном обменялись голами. В итоге – 3:1 в пользу хоккеисток Казахстана, которые с 9 очками финишировали на первом месте. Далее расположились команды Польши (6), Великобритании (3) и Мексики (0).

Победа наших девчат была совершенно логичной: они превосходили соперниц и в технике обращения с шайбой, и в тактическом разнообразии, и в коллективных действиях, и в равноценности состава. Не случайно, например, авторами 10 шайб у нас стали восемь хоккеисток, лучшими в составе хозяек льда после трех матчей специалисты называли трех разных хоккеисток – нападающую Зарину Тухтиеву, голкипера Дарью Дмитриеву и защитницу Галию Нургалиеву.

Сборная Казахстана (18-я команда в рейтинге IIHF) теперь продолжит борьбу за путевку на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в Южной Корее. В период с 16 по 18 декабря в норвежском городе Ставангере им предстоит скрестить клюшки с более сильными соперницами – командами Норвегии (13-й мировой рейтинг), Словакии (14-й) и Венгрии (17-й).

Напомним попутно, что подопечные Александра Мальцева на Олимпийских играх играли всего лишь один раз – в 2002 году в американском Солт-Лейк-Сити, где заняли восьмое место. А в астанинском квалификационном турнире спортивные цвета казахстанского хоккея представляли вратари Айжан Раушанова («Айсулу»), Дарья Дмитриева («Устинка») и Александра Полиенко («Томирис»), защитницы Юлия Буторина («Томирис»), Александра Феклистова, Ольга Конышева, Дария Молдабай, Галия Нургалиева (все – «Айсулу»), нападающие Надежда Филимонова, Булбул Картанбаева, Анастасия Орлова (все – «Томирис»), Малика Алдабергенова, Пернеш Ашимова, Ксения Бушуева, Карина Фельзинк, Алена Фукс, Татьяна Королева, Татьяна Лихаус, Аида Олжабаева, Меруерт Рыспек, Арай Шегебаева, Зарина Тухтиева и Мадина Турсынова (все – «Айсулу»).

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