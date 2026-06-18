Древние знаки на серебряной чаше

Наследие

В Национальном музее РК состоял­ся круглый стол «Золотой человек. Серебряная чаша: прочтение исторических знаков», организованный общественным фондом «Ақжат», занимающимся популяризацией национальных традиций и культурного наследия.

фото Игоря Бургандинова

Участники встречи обсудили историю изучения знаков, нанесенных на серебряную чашу, обнаруженную рядом со знаменитым Золотым человеком в Иссыкском кургане. По мнению специалистов, этот артефакт представляет особую ценность для изучения духовной культуры и мировоззрения древних сакских племен.

В ходе мероприятия руководитель фонда «Ақжат» – автор книги «Барыс» Еркин Карасайулы представил результаты собственных многолетних исследований. Он поделился авторской интерпретацией знаков на серебряной чаше, рассказав о своем видении их исторического и символического значения. Особое внимание исследователь уделил вопросам преемственности национальных традиций, исторической памяти и роли древних артефактов в формировании общественного сознания.

Как отметили организаторы, интерес к серебряной чаше не ослабевает на протяжении десятилетий. Несмотря на многочисленные исследования, вопросы, связанные с происхождением и содержанием нанесенных на нее знаков, продолжают оставаться предметом научных дискуссий.

В работе круглого стола приняли участие историки, археологи, музееведы, общественные деятели и представители средств массовой информации. По мнению участников, дальнейшее изучение уникальной находки позволит расширить представления о письменной традиции и культурном наследии древних народов, населявших территорию современного Казахстана.

#Нацмузей #круглый стол #Золотой человек #чаша

Популярное

Все
Ключевой элемент социальной политики
Пространство возможностей
Англия обыграла Хорватию в стартовом матче ЧМ-2026
Скончалась Дейви Чейз – звезда «Лило и Стича» и «Звонка»
Умный город: как технологии делают жизнь безопаснее и комфортнее
Сборная Узбекистана уступила команде Колумбии в дебютном матче на ЧМ-2026
Забота на деле
Определены претенденты на соискание Госпремии имени Абая
Как воспитать хороших людей?
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
В Алматинской области вынесен приговор по делу о хищении субсидий
Искусственный интеллект и гендерное равенство
Кредит под низкий процент обошелся в миллионы
Стройплощадка на пляже
Чехов вышел на сцену с ружьем…
Ловушка в один клик
Акимат отреагировал быстро
Возрождая землю, думать о будущем
Язык искусства, понятный миру
Какое имущество коррупционеров подлежит конфискации?
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Текели обретает новый стиль
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
В выходные дороги под особым контролем
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства

Читайте также

Очередные находки древнего океана Тетис
Халат Болган-ана
Святыня в сердце Шалдая
Развивать общее интеллектуальное пространство

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]