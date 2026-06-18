Древние знаки на серебряной чаше

В Национальном музее РК состоял­ся круглый стол «Золотой человек. Серебряная чаша: прочтение исторических знаков», организованный общественным фондом «Ақжат», занимающимся популяризацией национальных традиций и культурного наследия.

фото Игоря Бургандинова

Участники встречи обсудили историю изучения знаков, нанесенных на серебряную чашу, обнаруженную рядом со знаменитым Золотым человеком в Иссыкском кургане. По мнению специалистов, этот артефакт представляет особую ценность для изучения духовной культуры и мировоззрения древних сакских племен.

В ходе мероприятия руководитель фонда «Ақжат» – автор книги «Барыс» Еркин Карасайулы представил результаты собственных многолетних исследований. Он поделился авторской интерпретацией знаков на серебряной чаше, рассказав о своем видении их исторического и символического значения. Особое внимание исследователь уделил вопросам преемственности национальных традиций, исторической памяти и роли древних артефактов в формировании общественного сознания.

Как отметили организаторы, интерес к серебряной чаше не ослабевает на протяжении десятилетий. Несмотря на многочисленные исследования, вопросы, связанные с происхождением и содержанием нанесенных на нее знаков, продолжают оставаться предметом научных дискуссий.

В работе круглого стола приняли участие историки, археологи, музееведы, общественные деятели и представители средств массовой информации. По мнению участников, дальнейшее изучение уникальной находки позволит расширить представления о письменной традиции и культурном наследии древних народов, населявших территорию современного Казахстана.