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Экономика , Общество
Дополнительную пенсионную выплату смогут получать казахстанцы с 2023 года

Проектом Социального кодекса РК предусмотрен новый пакет мер по повышению эффективности пенсионной системы. Один из них – поэтапное введение обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) в период с 2023 по 2027 годы. Это позволит гражданам, вышедшим на заслуженный отдых, выплачивать дополнительную пенсионную выплату из накопительной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

На сегодня в Казахстане сформирована многоуровневая пенсионная система, включающая в себя базовую и солидарную пенсии, а также пенсионную выплату из ЕНПФ (формируется за счет пенсионных накоплений работника), отметили в министерстве.

Как известно, солидарная часть пенсии ежегодно уменьшается, так как при ее назначении учитывается трудовой стаж, выработанный только до 1 января 1998 года, то есть, до введения накопительной системы. При этом 10% взносов самого работника в ЕНПФ недостаточно для обеспечения адекватного размера пенсии.

Стоит отметить, что в мировой практике значительная роль в пенсионном обеспечении отведена работодателю. К примеру, в Малайзии из 23% доходов работника работодатели вносят в пенсионный фонд 12%, работник – 11%; в Австралии 9,5% платит только работодатель; в Беларуси – 29%, из них работодатель – 28%; в Германии – 18,6%, из них работодатель – 9,3%.

Введение ОПВР в Казахстане позволит распределить ответственность за пенсионное обеспечение населения между государством, работодателем и работником, а также будет способствовать обеспечению замещения утраченного дохода адекватными пенсионными выплатами, отметили в МТСЗН.

Учитывая интересы субъектов предпринимательства, в целях снижения нагрузки на работодателей в постковидный период, в проекте Социального кодекса РК предусматривается поэтапное введение ОПВР в течение 5 лет.

Данная мера направлена на поддержание казахстанцев, рожденных после 1975 года, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в ЕНПФ и условно-накопительной – за счет взносов работодателей.

Условно-накопительный компонент включает в себя преимущества накопительной (фиксируется период отчислений и их суммарный объем) и солидарной (поступившие средства будут направляться на выплату пенсий участникам системы, рожденным после 1975 года и достигающим пенсионного возраста) пенсионных систем.

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