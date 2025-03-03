Дополнительные авиарейсы запустят на мартовские праздники в Казахстане

Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На мартовские праздники в Казахстане запустят дополнительные авиарейсы. Казахстанскими авиакомпаниями в целях удовлетворения пассажирского спроса на авиаперевозки проработан вопрос увеличения количества авиарейсов в период празднования Наурыз мейрамы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГА 

Так, с 16 по 30 марта дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов.

Авиакомпанией Air Astana добавлено 55 рейсов:

по внутренним направлениям: Астана – Алматы + 8 рейсов; Атырау – Астана + 6 рейсов; Атырау – Алматы + 3 рейса; Алматы – Шымкент +2 рейса; Алматы – Кызылорда + 2 рейса; Алматы – Актау + 1 рейс; Алматы – Актобе + 1 рейс; Алматы – Усть-Каменогорск + 1 рейс; Астана – Актобе + 1 рейс; Астана – Уральск + 1 рейс; Астана – Костанай + 1 рейс;

по международным направлениям: Алматы – Сеул + 4 рейса; Алматы – Стамбул + 4 рейса; Астана – Стамбул + 4 рейса; Алматы – Мале + 4 рейса; Алматы – Пекин + 2 рейса; Астана – Сеул + 2 рейса; Алматы – Тбилиси + 1 рейс; Астана – Пхукет + 1 рейс; Астана – Фукуок + 1 рейс; Алматы – Лондон + 1 рейс; Алматы – Душанбе + 1 рейс; Алматы – Баку + 1 рейс; Алматы – Камрань + 1 рейс; Алматы – Гуанчжоу + 1 рейс.

Кроме того, с 30 марта будет открыто авиасообщение по маршруту Алматы – Нячанг (4 рейса в неделю); с 31 марта - Астана – Нячанг (3 рейса в неделю); с 30 марта - Алматы – Гуанчжоу (3 рейса в неделю); с 20 апреля будут возобновлены рейсы по маршруту Алматы – Мумбай (3 рейса в неделю); с 28 мая откроется авиасообщение по новому направлению Атырау – Тбилиси (3 рейса в неделю); с 1 июня – Астана – Франкфурт (3 рейса в неделю).

Авиакомпанией FlyArystan добавлено 33 рейса: Астана – Алматы + 11 рейсов; Астана – Уральск +4 рейса; Алматы – Шымкент + 3 рейса; Алматы – Караганда +2 рейса; Алматы – Кызылорда +2 рейса; Астана – Шымкент +2 рейса; Астана – Туркестан +2 рейса; Алматы – Костанай +1 рейс; Алматы – Семей + 1 рейс; Алматы – Павлодар +1 рейс; Алматы – Уральск +1 рейс; Астана – Кызылорда +1 рейс; Астана – Актау +1 рейс; Астана – Усть-Каменогорск +1 рейс.

С 4 июня будут открыты рейсы по маршруту Караганда – Стамбул (2 рейса в неделю).

Авиакомпанией SCAT добавлено 32 рейса: Астана – Алматы + 16 рейсов; Астана – Шымкент + 8 рейсов; Алматы – Шымкент + 8 рейсов.

Также будут открыты рейсы по маршруту Шымкент – Каир (с 29 мая - 2 рейса в неделю), Шымкент – Сиань (с 28 мая - 2 рейса в неделю), Шымкент – Будапешт (с 27 мая - 2 рейса в неделю).

Авиакомпанией Qazaq Air с 1 мая будут запущены рейсы по маршруту Астана – Самарканд (2 рейса в неделю).

Дополнительно прорабатывается вопрос увеличения количества рейсов в предпраздничные и праздничные дни по внутренним маршрутам Астана – Алматы, Астана – Шымкент, Астана – Туркестан.

Авиабилеты доступны к покупке на официальных сайтах авиакомпаний. Повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется, цены на авиабилеты находятся на прежнем уровне. Стоимость авиабилетов может варьироваться, исходя из рыночных факторов (покупка билета за определенный период до вылета и т. д.). Авиакомпаниями будет продолжена работа по увеличению рейсов в праздничные дни исходя из технической возможности, добавили в Комитете гражданской авиации.

#март #запуск #праздники #авиарейсы

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