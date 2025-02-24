Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Египет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 29 мая казахстанская авиакомпания SCAT планирует открытие нового маршрута в Египет по направлению Шымкент – Каир, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

«Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и средам) на воздушных судах типа Boeing 737-800 и Boeing MAX 8», – говорится в информации.

Ожидается, что открытие авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между двумя странами, отметили в министерстве.

Подробнее о том, что в весенне-летний сезон Air Astana заменит рейсы в Фукуок на новое сезонное направление - вьетнамский город Нячанг, можно прочитать здесь.