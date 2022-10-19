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Дополнительные требования

Алла Серикбаева

В Казахстане предлагают внедрить уведомительный порядок работы организаций дополнительного образования для детей. Это позволит взять под контроль деятельность различных центров и курсов, считают в Министерстве просвещения РК.

Сегодня в стране функцио­нируют тысячи различных организаций дополнительного образования: центры развития, подготовки к школе, продленки, языковые курсы, скорочтение – все для разностороннего развития ребенка и его способностей. Цены на такие услуги разные, как и их качество, которое сегодня никто не контролирует.

До 2011 года деятельность организаций дополнительного образования для детей лицензировалась (ст. 23 Закон «О лицензировании» от 11 января 2007 года). Имелся ряд требований. Например, наличие качественного состава преподавателей (доля педагогов высшей и первой категории от их общего числа – не менее 30%), соответствие учебной площади санитарным нормам и правилам, наличие собственной учебно-материальной базы, также учитывался возраст детей – от 6 до 18 лет.

В настоящее время уполномоченный орган в области образования и его территориальные подразделения не располагают сведениями о количестве, направлениях деятельности таких организаций. Отсутствует контроль за их работой, и это небезопасно для здоровья и жизни детей.

В Национальной образовательной базе данных зарегист­рировано 1 523 организации дополнительного образования (государственных – 1 332, частных – 191). Однако на самом деле их количество намного больше, и конкретная цифра неизвестна даже госорганам. Отсюда возникает вопрос о качестве обучения и условиях, поскольку нигде не обозначена ответственность таких организаций.

В качестве примера такого попустительства Минпросвещения приводит факты грубого нарушения санитарных норм со стороны детских центров. Более того, даже жестокого обращения с детьми. Такие факты зафиксированы, например, в частном лагере «Нұрлы аймақ» («Сұңқар»), расположенном в селе Алатау Толебийского райо­на Туркестанской облас­ти, где отдыхали 134 ребенка. В ходе изучения ситуации выяснилось, что данный лагерь вообще работал без заключения санитарно-эпидемиологических служб и не включен в перечень лагерей области, поскольку значился как частная зона отдыха. То есть официально даже не существовал. И таких примеров, как отмечают в ведомстве, немало.

В министерстве считают целесообразным введение нормы по приему уведомлений о начале или прекращении деятельности организаций дополнительного образования и ведение государственного электронного реестра. Это позволит упорядочить их работу, вести учет, координировать и контролировать качество услуг.

Данное предложение озвучено в рамках консультативного документа регуляторной политики к проекту Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и защиты прав ребенка», который размещен на портале «Открытые НПА».

Уведомительный порядок работы организаций дополнительного образования для детей планируется предусмотреть в Законе «О разрешениях и уведомлениях», а процесс формирования реестра автоматизировать. Предполагается, что организациям перед началом осуществления своей деятельности необходимо будет посредством информационной системы «Е-лицензирование» направлять уведомление в уполномоченный орган в области дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, дополнительного образования с указанием основных сведений: наличие педагогов, учебной площади, соответствующей санитарным правилам и нормам пожарной безопасности… Как отмечают в ведомстве, сейчас эти сведения на предмет их соответствия реальности до начала осуществления деятельности не проверяются.

Приводится и зарубежный опыт: в Великобритании, Сингапуре, России практикуется уведомление или регистрация организаций дополнительного образования.

Инициаторы идеи подчеркивают, что бизнес-сектор не понесет финансовых потерь, а наоборот, будет в списке устойчивых организаций дополнительного образования, кому можно будет доверять своих детей. В числе доводов «за» – и предполагаемое повышение качества образования.

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