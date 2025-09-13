Уже десятки лет 60-километровый участок трассы Ульги – Жаналык остается головной болью для жителей нескольких сел района Биржан- сал. Дорога районного значения, ведущая до границы с Северо-Казахстанской областью, давно требует ремонта, но увы...

Житель аула Ангал-батыра Жексенбай Ибраев обратился с наболевшей проблемой в корпункт нашей газеты. По его словам, «дорога жизни» для трех расположенных вдоль нее сел представляет собой практически полосу препятствий. Снос­ного ремонта трасса не видела с середины 90-х годов прошлого столетия. Несколько раз за это время дорожное полотно разве что подсыпали щебнем. Там, где передвигаться вообще невозможно, водители съезжают на полевую дорогу.

По этой разбитой трассе в районный центр, город Степняк, вынуждены ездить жители аулов Тасшалкар, Андыкожа-батыра и Ангал-батыра. Отсутствие нормальной дороги, считает Жексенбай Ибраев, негативно сказывается на уровне жизни сельчан.

Некоторые жители добираются в райцентр в объезд – через поселки Бурабай и Катарколь, увеличивая путь почти втрое. Особенно непросто, продолжает аксакал, приходится водителю местной «скорой помощи». Условия его работы действительно тяжелые. Иногда ему нужно бывать в Степняке по несколько раз за день. Когда позволяет время, он тоже выбирает объездной путь, а это 110 километров вместо 40.

Ситуация с дорогой мешает сельским школьникам принимать участие в районных олимпиадах, спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях. Родители боятся отпускать детей в Степняк, так как поездка по «убитой» дорожной трассе просто небезопасна. В итоге единственно приемлемым вариантом сегодня стал маршрут через Бурабай, несмотря на его протяженность и удвоенные затраты на бензин.

– Люди устали ездить по ямам и ухабам. Молодежь уезжает из аула, его население сокращается. Когда-то здесь было 500 дворов, сейчас же – чуть более сотни. Конечно, не только в дороге дело, – рассуждает Жексенбай Ибраев. – Село ведь пустеет не потому, что здесь плохо жить, а потому что условий нет. У нас есть средняя школа, детский сад, два магазина. Правда, Дома культуры нет. Но дорога – это зеркало всего.

Насущный вопрос дорожного ремонта сельчане поднимают постоянно на сходах, отчетных встречах акимов районов, обращаются к народным избранникам. В ответ то и дело меняющие­ся руководители заявляют одно и то же: «ситуация находится на контроле», «приложим усилия»...

Жексенбай-ага вспоминает, как в 2024 году им, наконец, сообщили, что разработана проектно-сметная документация на ремонт многострадальной трассы. Тем же летом должен был начаться ее ремонт, которого они с нетерпением ждали. Однако позже пришла новая весть: выделенные средства были перераспределены на устранение последствий паводка…

– Дело, конечно, нужное. Мы все понимаем: паводок много бед наделал, пострадали люди. Только вот наша многолетняя проблема снова как будто осталась за бортом. Земляки, поручившие мне еще раз обратиться в инстанции, в том числе и в рес­публиканские СМИ, переживают: не растянется ли перенос финансирования на новые десятилетия? Ведь мы не требуем чего-то сверхъестественного, лишь хотим ездить по ровной дороге, без ям и колдобин, – говорит аксакал.

Что касается официальной реакции местной исполнительной власти, то, по словам акима района Бауржана Касенова, работающего в этой должности с января нынешнего года, решение наболевшей дорожной проблемы, на которую справедливо жалуются сельские жители, упирается в финансирование.

Вопрос действительно назрел давно. В прошлом году был разработан проект на ремонт этого дорожного участка районного значения в 60 километров стои­мостью 4,2 млрд тенге.

Вопрос о ремонте дороги жители поднимали и на встрече с акимом области во время его рабочей поездки по району. Тогда глава региона пообещал оказать максимальную поддержку осуществлению проекта. Есть надежда, что при обсуждении и распределении трехлетнего бюджета средства району на эти цели все-таки будут выделены.

– Проект уже есть, заявка подана в начале текущего года. Если одобрят финансирование, дорогу, наконец, начнут капитально ремонтировать. И это не только вопрос комфорта местных жителей, что, безусловно, очень важно. Трасса имеет стратегическое значение для развития в районе туризма. На личных приемах, встречах люди чаще всего говорят об имеющихся инфраструктурных проблемах. И в первую очередь – о дорогах. В районе Биржан-сал около 40 процентов автодорог нуждаются в ремонте – отмечает аким района.

Район – один из промышленно активных в области. По его дорогам постоянно курсируют большегрузные машины. Взять хотя бы цементовозы ТОО «ПО «Кокше Цемент». Сколько нареканий и жалоб поступало от местных жителей на то, что перегруженные 40-тонные самосва­лы разбивают асфальтовое покрытие!

По словам Бауржана Касенова, с начала нынешнего лета завод приостановил отгрузку цемента автотранспортом, начали возить по железной дороге. Нагрузка на дороги заметно снизилась.

– Разумеется, автотранспорт­ные коммуникации разрушались не год и не два, поэтому восстановление также потребует времени. У нас есть понимание, куда двигаться, ведем конструктивный диалог с областным управлением автомобильных дорог и пассажирского транспорта. Возможно, не все местные дороги должны быть асфальтированы, но они точно должны быть ровными, с проч­ным щебеночным основанием, – заключил аким района.

А Жексенбай Ибраев отправился домой, чтобы передать направившим его односельчанам итоги встречи с журналистами и районным начальством. Остается надеяться, что на сей раз ожидания жителей аула Ангал-батыра не окажутся напрасными.