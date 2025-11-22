Дорога ошибок не прощает

Закон и Порядок
Категория логотип
6
Асель Шаяхмет
старший корреспондент отдела информации и права

С начала года в Казах­стане совершено свыше 29 тыс. дорожно-транс­портных происшествий, в которых погибли 1 916 человек и травмированы более 40 тыс. Цифры неутешительные. Для сравнения: в прошлом году было зарегистрировано 22 931 ДТП, в которых погиб­ли 2 114 казахстанцев и более 29 тыс. получили травмы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Половины жертв могло не быть, если бы соблюдались элементарные правила: пристегнутый ремень безо­пасности, трезвое состояние водителей и внимательность, – говорит заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Галым Саргулов.

Основные причины аварий, по его мнению, остаются прежними: это превышение скорости, выезд на встречную полосу, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также переход дороги в неположенном месте. Только в результате превышения скоростного режима в этом году погибли 406 человек, при выезде на «встречку» – 400, 67 человек переходили дорогу там, где опасно.

– Каждое из этих нарушений чревато трагическими последствиями не только для самих водителей, но и для пассажиров и пешеходов, – пояснил Галым Саргулов.

При этом некоторых трагедий удалось избежать благодаря своевременным дейст­виям полиции. С начала года сотрудники МВД пресекли свыше 12 млн нарушений ПДД, что на 22,4 % больше, чем в 2024-м. Было задержано свыше 21 тыс. нетрезвых водителей, лишены водительских прав более 25 тыс., подверг­нуты административному аресту 21 тыс. нарушителей и оштрафованы 401 тыс. пешеходов.

– Мы проводим оперативно-профилактические мероприя­тия и акции по безопасности дорожного движения, разъяс­няем населению важность соблюдения правил. Особое внимание уделяем школам и образовательным учреждениям, стараясь формировать культуру безопасного поведения с самого детства, – отмечает Галым Саргулов.

В Казахстане активно внед­ряют цифровые решения для надзора за дорожным движением, что также дает определенные результаты. Например, на дорогах используются мобильные комплексы, их сейчас насчитывается 523 единицы. С их помощью удалось зафиксировать более 729 тыс. нарушений на сумму 9,8 млрд тенге.

С прошлого года применяется скрытое патрулирование (82 единицы транспорта), введен контроль за дорожным движением с помощью 131 дрона, благодаря чему смогли выявить более 4 тыс. нарушений. Для борьбы со злостными нарушителями все цифровые инструменты и камеры объединены в платформу «ТОР». Она решает задачи по отслеживанию передвижения транспорта, поиску разыскиваемого авто, выявлению опасных автомобилистов с агрессивным вождением и контролю уставших водителей, управляющих авто более восьми часов без перерыва.

С помощью этой платформы выявлено 49 тыс. административных правонарушений, из которых управление без страховки составило 24 тыс., без государственного регист­рационного номерного знака – 6 тыс., с подложными номерами – 688 и лишенные прав – 1 600.

Еще один важный момент: МВД совместно с Министерством транспорта установило контроль средней скорости на трассах. Сегодня это восемь дорог протяженностью 2 тыс. км. Данную практику планируется расширить на десяти дорогах протяженностью более 1 тыс. км, включая направления Кокшетау – Петропавловск, Кызылорда – Аральск, Костанай – Троицк и Актобе – Оренбург.

– В качестве эксперимента на автодорогах Астана – Щучинск и Астана – Караганда установлено 56 диодных знаков переменной информации. Они позволяют снижать разрешенную скорость при ухудшении погодных условий, предупреждая водителей о гололеде, сильном дожде или тумане, – добавил Галым Саргулов.

На переходах устанавливаются автоматизированные комплексы фиксации непредоставления преимущества пешеходам. В Карагандинской области 22 таких комплекса зафиксировали свыше 7 тыс. нарушений. Они также внедряются в Северо-Казах­станской, Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях.

– Законодательство в сфере дорожного движения совершенствуется, но все предпринимаемые нами меры не заменят личной ответственности каждого казахстанца. Дорожная безопасность – это дело не только полиции, но и каждого из нас, – заключил Галым Саргулов.

#ДТП #безопасность #ПДД #водители #пассажиры #аварии

