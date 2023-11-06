Дорога в будущее

Фото: КФ Caravan of Knowledge

Фестиваль, посвященный вопросам экологии и уникальной методологии NXplorers, которая позволяет молодым людям развить критическое мышление и навыки творческого решения проблем, впервые проводился на республиканском уровне. До этого, по словам руководителя службы корпоративных отношений компании «Шелл Казахстан» Айгуль Барменкуловой, подобные мероприятия проходили апробацию в Западно-Казахстанской области.

"NXplorers — это наш социальный проект, который мы реализуем совместно с партнерами, фондом «Caravan of Knowledge», на протяжении уже трех лет. В этом году мы готовили учеников и учителей к участию в конкурсе проектов, проводили различные тренинги и семинары, поэтому сегодняшний фестиваль — это как бы подведение итогов всей нашей годичной работы", — сказала Айгуль Барменкулова.

Участников фестиваля ждали научные лекции от ведущих специалистов различных областей науки, практикумы, мастер-классы, семинары, тематические квесты и викторины, победители которых выиграли ценные призы. Основным мероприятием в рамках фестиваля стал республиканский конкурс экологических проектов Zhasyl urpak baigesy, в финал которого прошли 20 из 100 команд со всего Казахстана. Перед началом защиты проектов представители организаторов и Министерства просвещения РК обратились к конкурсантам со словами поддержки.

"Я хочу поблагодарить компанию «Шелл» за такое замечательное мероприятие, за возможности, которые предоставляет оно нашим детям. Постижение мира науки нашей молодежью сопряжено с пониманием ответственности за родную землю, чему нельзя не радоваться. Независимо от того, подниметесь ли вы на самую высокую ступень пьедестала, тот факт, что вы собрались здесь, что вы сделали шаг вперед, что вы поднялись над самими собой, это уже большая победа", — сказала первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева.

Генеральный директор Корпоративного фонда Caravan of Knowledge Зарина Биюмбаева отметила, что жюри конкурса оказалось перед непростым выбором, ведь все участники предоставили на его суд серьезные, продуманные проекты.

"Ознакомившись с вашими проектами, я подумала: что же мы, взрослые люди, успели натворить, что такие маленькие дети, взвалив на себя огромную ответственность, взялись за разрешение столь важных и сложных проблем? Для нас, организаторов этого конкурса, очень важно, чтобы вы не только обменялись опытом, но и пришли к пониманию того, как можно использовать ваши знания и предложенные практические инструменты в будущем. В будущем, шаг в которое вы делаете уже сегодня", — сказала Зарина Биюмбаева, обратившись к конкурсантам.

По итогам защиты проектов пять команд-финалистов получили гранты в размере 1 млн тенге на реализацию своих экологических предложений. Как отметила Айгуль Барменкулова, расходование этих средств будет тщательно отслеживаться, и воспользоваться ими не по целевому назначению победители конкурса не смогут. Грант предназначен исключительно для закупки материалов и оборудования, что поможет победителям конкурса научиться правильно распределять свой бюджет.

"Проекты, представленные нашими конкурсантами, являются научно-прикладными, то есть, обладают возможностью практического применения. Мы учили детей составлять бизнес-планы, определять востребованность и затратность проектов. Один из критериев отбора победителей — это научное обоснование и окупаемость их предложений", — сказала Айгуль Барменкулова.

Стоит отметить, что ряд проектов, отмеченных грантами в предыдущие годы, уже нашел свое применение для народного хозяйства нашей страны. Участие в образовательной программе NXplorers является для учеников и их педагогов бесценным опытом, что подтверждается положительными отзывами: 87% участников прошлых лет, а это около 8500 человек, указали на позитивные изменения в их подходах к обучению, профессиональных и бытовых вопросах.

Мероприятие открылось подписанием трехстороннего меморандума между Министерством просвещения РК, Корпоративным фондом Caravan of Knowledge и компанией «Шелл Казахстан». Этот документ стал вехой в реализации программы NXplorers, так как теперь поддержку организаторам будет оказывать государство.

"Методология NXplorers была разработана в 2014 году, чтобы помочь молодежи развить критическое мышление, умение работать в команде, навыки лидерства и креативность, словом, все то, что Всемирный экономический форум назвал в своем прогнозе компетенциями будущего. Теперь мы заручились поддержкой государства в лице Министерства просвещения, которое будет участвовать в продвижении и применении нашей образовательной программы. Все это позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Меморандум предусматривает наше сотрудничество на годы вперед, и я уверена, применение программы NXplorers, учитывая ее огромный положительный эффект, а также проведение подобных сегодняшнему фестивалей будет продолжаться и дальше", — отметила Айгуль Барменкулова.

Мероприятие завершилось концертной программой, участие в которой приняли известные отечественные исполнители, а также ансамбль народных инструментов, и церемонией награждения победителей конкурса проектов Zhasyl urpak baigesy.