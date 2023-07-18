Дорога вода к поливу

Проблемная зона
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Наталья Денисова

Кызылординские аграрии просят исполнительную власть эффективнее подойти к распределению поливной воды. Ее дефицит в некоторых хозяйствах губит урожаи на корню.

фото из архива "КП"

Свою площадку для обсуждения вопросов регулирования водопользования в аграрный сезон в очередной раз предоставила Палата предпринимателей Кызылординской области – здесь прошло заседание совета агропромышленного комплекса, функционирующего при палате. В нем приняли участие представители аграрных формирований региона, Кызылординского филиала РГП «Казводхоз», областного управления сельского хозяйства и земельных отношений, Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции.

Рисоводы рассказали, что воду для полива они не могут получить именно тогда, когда она нужна, и у некоторых урожая уже не будет.

– Вода, в которой мы нуждались в мае, была подана по каналу в июне, – рассказал директор ТОО «Турмаганбет» Нуржан Пирмантаев. – Теперь просим воду в июле, а нам говорят, что подадут только в августе. В каналах воды нет, наш урожай погибает! На 125 гектарах рис сгорел под солнцем еще в зеленом виде. Теперь такая же судьба уготована и остальному урожаю?

Специалисты от государства, ответственные за водную сферу, на совещании, при том что фермеры открыто говорили о сложной ситуации в их хозяйствах, утверждали, что все под контролем, а объем подаваемой воды регулируется. Тогда почему аграрии ждут возможности полить рис неделями? А жара в степи – за 45 градусов по Цельсию.

– Мы теперь часто слышим, что для предотвращения дефицита воды нужно просто уменьшить площади рисовых угодий, – рассказал директор Палаты предпринимателей Кызылординской области Пирмухаммед Сыздыков. – Конечно, экономия воды как таковая очень важна. Однако без посадок риса экологическая ситуация в Кызылорде ухудшится. Произойдет засоление инженерно-спланированных земель. При поливе риса соли хотя бы вымываются, и это выводы специалистов. В рисоводческой сфере около 550 крупных и мелких хозяйств, где занято более 9 500 сезонных и постоянных работников. Порядка 45% сельских жителей так или иначе имеют свой заработок от возделывания риса. Это тоже нужно учитывать и решать проб­лемы рисоводов, а не отделываться отговорками.

Животноводы, кстати, тоже говорят о поливной воде, она им нужна для пастбищ.

– Мы просим ответственных специалистов учесть и вопрос полива пастбищ, – рассказал руководитель крестьянского хозяйства «Сыр сыйы» Нурлан Биманов. – Например, в селе имени Аскара Токмаганбетова уже четвертый год на пастбищах нет воды. Я же говорю о том, что видел своими глазами.

Отчаявшиеся аграрии предлагают создать в регионе специальную комиссию по контролю над распределением воды. Может, хотя бы это поможет.

Тем временем и аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев провел у себя в акимате совещание по вопросам обеспечения региона поливной водой.

– Как на нем отмечалось, несмотря на принятые совместно с профильными министерствами меры, на сегодня ситуация с обеспечением посевных площадей остается сложной, – сообщили в пресс-службе акимата области. – В регионе уже создана специальная рабочая группа, которая следит за тем, чтобы хозяйствам подавалась вода с соблюдением технологий и очередности полива. Используется 351 насос для обеспечения водой высоких полей и повторного использования коллекторно-дренажных вод. Для снижения дефицита воды необходимо, чтобы в июле-августе попуски воды из Шардаринского водохранилища в низовья Сырдарьи составляли хотя бы 500 кубометров в секунду.

И, кстати, парадокс: при том что дефицит воды в Сырдарье, единственной водной артерии края, где все земледелие орошаемое, наблюдается уже не первый год, нынче площадь посевных площадей в регионе увеличили.

– В этом году посевные площади увеличены на 7 тысяч гектаров, в общей сложности 196 тысяч гектаров засеяны сельскохозяйственными культурами, – уточнили в акимате области. – Увеличены объемы кормовых культур – на 2 300 гектаров, картофеля, овощных и бахчевых культур – на 222 гектара, основной культуры, риса, – на 5 400 гектаров. И для жителей, желающих сажать огороды, в городах и районах области предоставлено более 3 тысяч гектаров земли.

#Кызылординская область #вода #аграрии #полив #урожай #поливная вода

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